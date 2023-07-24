Trine 5: A Clockwork Conspiracy çıkış tarihi belli oldu

Frozenbyte çok yakında yeni oyunu Trine 5: A Clockwork Conspiracy ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen platform ve bulmaca türündeki oyun, 31 Ağustos tarihinde hayranlarıyla buluşacak. Geliştirici ekip, lansman tarihinin yanı sıra aynı zamanda oyunun ana karakterlerinden bir tanesi olan Pontius şövalyesini öne çıkaran ilk resmi fragmanını da yayınladı. Böylelikle oyunla alakalı pek çok merak edilen soru yanıt buldu.

Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X/S ve Xbox One platformlarında piyasaya çıkacak olan oyun, Trine serisinin beşinci halkası olarak lanse edilecek. Krallığın en değerli koruyucularından bir tanesi, kılıç ve kalkanını bir dizi düşmana karşı kullanacak. Peki ya heyecanla beklenen oyunda ne gibi unsurlar yer alacak? İşte detaylar…

Pontius karakterini ön planda tutan fragman çıktı

Trine 5: A Clockwork Conspiracy için yayınlanan yeni fragman videosu, Pontius karakterinin detaylarını gözler önüne seriyor. Bu karakter kalkanını su akımlarını saptırmak, nesneleri uzaklaştırmak ve kendisini silah ateşinden korumak için kullanabilecek. Serinin fizik tabanlı meydan okumalar üzerine kurulu geleneği devam ettirilecek. Oyundaki birçok bilmecenin üstesinden gelebilmek adına şövalyenin güçlü vuruşu da dahil olacak şekilde tüm beceriler önemli bir rol üstlenecek.

Yaklaşık iki dakika uzunluğundaki yeni oyun videosu, şövalyenin birkaç kılıç becerisine ve bir tür klon oluşturma tılsımına sahip olduğunu oyunculara gösteriyor. Tüm bu unsurlar, karakterin herhangi bir mücadeleyi tek başına kazanmasına izin vermek için gerekli ögeler olacak. Fakat yine de bu, farklı karakterlere ev sahipliği yapacak olan oyunun odak noktası olmayacak. Karakterler ve beceriler birbirlerine göre farklılık içerecek. Bu noktada stratejik düşünmek ve amaca uygun bir şekilde hareket etmek gerekecek.

Pontius, oyunun karakterlerinden yalnızca bir tanesi olacak. Beklentilere göre şirket, çok yakında oyundaki diğer kahramanların da kendilerine özel fragmanlar kazanacağına işaret ediyor. Merakla beklenen oyunda büyücü Amadeus, hırsız Zoya ve Pontius gibi ilgi çekici karakterleri tek oyunculu ya da çevrim içi çok oyunculu modda dört kişiye kadar oynamak mümkün olacak.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel Core i7-2600K 3.40GHz veya Ryzen 5 1600

Intel Core i7-2600K 3.40GHz veya Ryzen 5 1600 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: