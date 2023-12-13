The Netflix Slam: Nadal ve Alcaraz’ın tenis maçı Netflix’te canlı yayınlanacak

Popüler dijital platformlar arasında öne çıkan Netflix, son dönemlerde canlı yayınlara odaklanmaya başladı. Üretmiş olduğu birbirinden ilgi çekici dizi, film ve şovların yanında canlı yayın dönemine başlayan hizmet, ilk olarak golf sporcuları ile Formula 1 sürücüleri arasında gerçekleşen Netflix Cup etkinliğiyle bu alana giriş yaptı. Şimdi ise şirket, The Netflix Slam adlı tenis maçıyla sporseverlerin ilgisini üzerinde toplamayı amaçlıyor.

Netflix’te canlı olarak yayınlanacak tenis maçı, iki ünlü tenisçiyi bir araya getiriyor. Dünya çapında kalabalık bir kitlenin ilgisini toplamayı amaçlayan yayında Rafael Nadal ile Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından bu yayını anlık olarak takip etmenize imkan sağlanacak.

The Netflix Slam ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen canlı spor müsabakası, 3 Mart 2024 tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Gerçekleştirilecek olan heyecan verici karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’taki Mandalay Bay Resort and Casino’da yer alan Michelob ULTRA Arena’da oynanacak.

The Netflix Slam etkinliğinde sahneye çıkacak ünlü tenisçi Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ile olan müsabakasına ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden, oyunun afişinin de yer aldığı şu paylaşımda bulundu:

Here? … Announcing The Netflix Slam 🎾 live at Michelob ULTRA Arena in Las Vegas! Join me, @CarlosAlcaraz, and many more on March 3rd. #TheNetflixSlam @MGMResortsIntl @netflix pic.twitter.com/GM7xcTc8g5 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2023

Carlos Alvarez ise X’ten yaptığı açıklamada Nadal ile olan karşılaşması için oldukça sabırsız olduğunu dile getirdi.

Heyecanla beklenen etkinlik, şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre dünya çapında canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede şirket, mümkün olduğu kadar fazla pazara ulaşmayı amaçlıyor. Bunun için ise şimdilik yalnızca iki ses seçeneğinin yer alacağı belirtiliyor. Bunlar arasında İngilizce ve Portekizce olacak. Fakat ilerleyen zamanlarda yeni dil seçeneği eklenip eklenmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Nadal ve Alcaraz dışında başka sporcular da olacak

Öte yandan açıklanan bilgilere göre The Netflix Slam, iki İspanyol tenisçi olan Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz’ın yanı sıra başka sporcuları da bir araya getirecek. Fakat şu anda maalesef diğer katılımcıların isimleri paylaşılmadı. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin Netflix’ten daha fazla açıklama bekleniyor.

Las Vegas’ta gerçekleşecek olan tenis müsabakası için biletler 15 Aralık Cuma günü itibariyle satışa çıkmaya başlayacak. 22 Grand Slam şampiyonluğuna sahip olan tenis efsanesi Rafael Nadal, şimdiden dünyanın en iyi tenisçileri arasında kabul edilen genç yıldız Carlos Alcaraz ile heyecan dolu bir seyir deneyimi sunacak.