The Netflix Slam: Nadal ve Alcaraz’ın tenis maçı Netflix’te canlı yayınlanacak

Popüler dijital platformlar arasında öne çıkan Netflix, son dönemlerde canlı yayınlara odaklanmaya başladı. Üretmiş olduğu birbirinden ilgi çekici dizi, film ve şovların yanında canlı yayın dönemine başlayan hizmet, ilk olarak golf sporcuları ile Formula 1 sürücüleri arasında gerçekleşen Netflix Cup etkinliğiyle bu alana giriş yaptı. Şimdi ise şirket, The Netflix Slam adlı tenis maçıyla sporseverlerin ilgisini üzerinde toplamayı amaçlıyor.

Netflix’te canlı olarak yayınlanacak tenis maçı, iki ünlü tenisçiyi bir araya getiriyor. Dünya çapında kalabalık bir kitlenin ilgisini toplamayı amaçlayan yayında Rafael Nadal ile Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından bu yayını anlık olarak takip etmenize imkan sağlanacak.

Merakla beklenen canlı spor müsabakası, 3 Mart 2024 tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Gerçekleştirilecek olan heyecan verici karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’taki Mandalay Bay Resort and Casino’da yer alan Michelob ULTRA Arena’da oynanacak.

The Netflix Slam etkinliğinde sahneye çıkacak ünlü tenisçi Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ile olan müsabakasına ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden, oyunun afişinin de yer aldığı şu paylaşımda bulundu:

Here? … Announcing The Netflix Slam 🎾 live at Michelob ULTRA Arena in Las Vegas! Join me, @CarlosAlcaraz, and many more on March 3rd. #TheNetflixSlam @MGMResortsIntl @netflix pic.twitter.com/GM7xcTc8g5

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2023