Sleeping Dogs oyunu sinema perdelerine uyarlanıyor

Sleeping Dogs oyunu çok yakında sinema perdelerine taşınacak.

Ünlü oyuncu Simu Liu, filmin başrolünü ve yapımcılığını üstlenmek istiyor.

Hong Kong'un yeraltı dünyasında geçen polisiye aksiyon filmi için beklentiler oldukça yüksek durumda.

Sleeping Dogs oyunu çok yakında sinema dünyasına uyarlanacak. 2021 yılında vizyona giren Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmiyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Simu Liu, aksiyon temalı popüler oyunu beyaz perdeye taşımak istiyor.

Simu Liu’nun filmin başrolünde oynamak ve aynı zamanda yapımcılığını üstlenmek için görüşmelerde bulunduğu açıklandı. Liu, Hong Kong’daki Sun On Yee üçlüsüne sızan bir polis dedektifi olan Wei Shen’i canlandıracak. Şu anda için projenin başlangıç ​​aşamasında olduğu belirtiliyor. Filmin yönetmeni veya senaristinin ise hala belli olmadığı söyleniyor.

Sleeping Dogs sinema filmi için çalışmalar başladı

Merak uyandıran Sleeping Dogs sinema filmi uyarlamasının kökeni aslında çok daha eskiye dayanıyor. İlk kez 2017 yılında Donnie Yen, sevilen oyunu beyaz perdeye taşımak ve başrolünde oynamak için girişimde bulundu. Uzun yıllar boyunca çalışmaları devam eden proje aniden rafa kaldırıldı.

İptal edilen projenin ardından Simu Liu, projeyi yeniden canlandırmak istediğini dile getirdi. Sleeping Dogs’u beyazperdeye taşımak için hak sahipleriyle çalıştıklarını belirten oyuncu, filmin oyunun devamı için yol açabileceği umudunu dile getirdi.

Simu Liu, oyuna aşina olmayan film yöneticilerini ikna etmenin zor olduğunu kabul etti. Fakat yine de hayranların desteğinin cesaret verici olduğunu söyledi:

“Çok az film projesi pitch aşamasından greenlight aşamasına ulaşabiliyor. Oyunu anlamayan pitch yöneticilerine teklif vermek yorucu oldu. Burada herkesin Sleeping Dogs’a olan yoğun sevgisi bize gerçekten hayat verdi! Önce bir film, sonra devam oyunu… Bu hep hayaldi.”

Sleeping Dogs oyunu ne anlatıyor?

2012 yılında piyasaya sürülen Sleeping Dogs, oyuncuları Hong Kong’da gizli bir polis memuru olan Wei Shen rolüne sokan açık dünya tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıktı. Sevilen oyun ilgi çekici anlatımı, dinamik dövüş teknikleri ve şehrin detaylı bir şekilde yeniden yaratılması nedeniyle övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Oyunun elde ettiği büyük başarıya rağmen devam oyunu ve yan ürün planları iptal edildi. Oyundan sorumlu stüdyo olan United Front Games, 2016 yılında kapandı. Şimdi ünlü oyuncu Simu Liu sinema filmi projesi ile Sleeping Dogs evrenini yeniden hayata geçirmeye odaklanıyor.