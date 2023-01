The Last of Us Part 1, PS Plus abonelerine 2 saat ücretsiz veriliyor

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment imzasıyla geçtiğimiz yıl yayınlanan aksiyon – macera türündeki The Last of Us Part 1 oyunu, tüm dünyada büyük bir başarıya ulaştı. Matthew Gallant ve Shaun Escayg’ın yönetmenliğini üstlendiği yapım ilk olarak PlayStation 5 platformunda oyunculara sunuldu. Sonrasında ise PC kullanıcıları için Windows cihazlarına geldi.

The Game Awards ve Golden Joystick Awards’ta aday gösterilen The Last of Us, uzun süredir beklenen canlı aksiyon uyarlaması ile bu kez dizi olarak karşımıza çıktı. PlayStation’ın en beğenilen serilerinden biri olan yapım, şimdi ise aynı başarısını televizyon dünyasında sürdürmeyi planlıyor. Dün gece itibariyle dizinin HBO Max servisinde prömiyeri gerçekleşti.

PlayStation dünyasının şimdiye kadar en büyük serilerinden biri haline gelen The Last of Us, 10 yıla yakın bir süredir piyasada olmasına rağmen şimdiden oldukça geniş bir hayran kitlesine hitap ediyor. Oyunun PC platformuna gelmesinin yanı sıra HBO imzasıyla dizi formatına uyarlanması, muhtemelen serinin akıbetini daha belirgin bir hale getirecek. Dizinin henüz ilk günden tüm dünyada büyük bir popülariteye ulaştığı görülürken; Sony’den oyunun hayranlarına büyük bir sürpriz geldi.

The Last of Us Part 1 için 2 saatlik deneme sürümü yayınlandı

Sony, geçtiğimiz yılın eylül ayında PlayStation 5 kullanıcıları için yeni nesil özellikler içeren ilk oyunun yeniden yapımını piyasaya çıkardı. Serinin bazı hayranları, bir ‘remake’ için henüz çok erken olduğuna inandıklarını belirtip eleştirilerini dile getirdi. Fakat yine de Ellie ve Joel’in duygusal yolculuğunu daha rafine grafiklerle yeniden yaşayabilmek oldukça heyecan verici bir deneyim olarak görüldü. Oyun, hem eleştirmenler hem de kullanıcılardan tam not almayı başardı.

Dün gece HBO Max platformunda ilk bölümü yayınlanan The Last of Us dizisinin lansmanını kutlamak için, PlayStation Plus hizmetinin en pahalı katmanı olan Deluxe abonelerine iki saatlik bir deneme sürümü sunulmaya başlandı. Bu paketten yararlanan kullanıcılar, bugün itibariyle herhangi bir şekilde ek ücret ödemeden popüler oyuna erişim sağlayabilecek.

The Last of Us Part 1 oyunu PlayStation Store üzerinden 799 TL karşılığında satılıyor. Çevrim dışı modu ve uzaktan oynama desteği ile oyun, Playstation 5 kullanıcılarına hitap ediyor. Titreşim işlevi ve tetik efekti de oyuncu deneyimini büyük oranda artıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

The Last of Us dizisi Türkiye’de BluTV’de yayınlanıyor

The Last of Us dizisi ülkemizde BluTV platformunda yayınlanıyor. Craig Mazin ve Neil Druckmann’ın senaryosunu yazdığı yapım; başrollerinde Pedro Pascal ile Bella Ramsey ikilisini bir araya getiriyor. İzleyicilerden övgü dolu yorumlar alan The Last of Us’ın 2. bölümü ise 22 Ocak tarihinde ekranlara gelecek. Her hafta Pazartesi sabahı saat 06:30’da yeni bölümler Türkçe altyazı desteğiyle izleyicisiyle buluşacak. Heyecan dolu olan ilk sezon, toplamda 10 bölümden oluşacak.