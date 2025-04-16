OnePlus 13T tasarımı tüm hatlarıyla gösterildi

OnePlus'ın yeni yüksek performanslı telefonu için geri sayım başladı.

24 Nisan'da tanıtılacak OnePlus 13T, Snapdragon 8 Elite çipli en ucuz telefon olarak gelecek.

Merakla beklenen modelin göz alıcı tasarımı şirket tarafından paylaşıldı. Cihazın renk seçenekleri de belli oldu.

OnePlus çok yakında yeni telefonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çinli şirket, 24 Nisan tarihinde daha küçük ekrana ve büyük bataryaya sahip olacak OnePlus 13T cihazını resmen piyasaya sunmayı planlıyor.

Marka son günlerde cihazla alakalı çeşitli detayları doğruladı ve hangi renklerde satışa sunulacağını açıkladı. Çinli üretici, birkaç görseli yayınladıktan sonra şimdi de OnePlus 13T’nin ilk videosunu paylaştı. Bu videoda merakla beklenen telefonu her açıdan en ince ayrıntısına kadar görmemiz mümkün. İşte detaylar…

OnePlus 13T nasıl görünecek?

Android Headlines’ın haberine göre 43 saniyelik kısa videoda OnePlus 13T her açıdan gözler önüne serildi. Aynı zamanda cihazın mevcut renk seçenekleri de karşımıza çıktı. OnePlus 13 serisine katılacak yeni kompakt modelde düz kenarlar ve sol üst köşede yer alan çift kamera modülü yer alacak.

Renk seçeneklerine baktığımızda ise Morning Mist Grey, Cloud Ink Black ve pembe renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak olan cihazın henüz resmi ismi açıklanmadı. Çinli üretici videoda ayrıca ön tarafta kamera için kenarları ve deliği, ayrıca sol tarafta uyarı tuşunun yerini alacak yeni çok fonksiyonlu tuşu da gösteriyor.

Şık tasarımı ile öne çıkacak OnePlus 13T aynı zamanda güçlü özellikleriyle de dikkat toplayacak gibi görünüyor. Beklenen cihazda 6.32 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve en az 6.000 mAh batarya yer alması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz ayrıca 6.200 mAh pil ve 80W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Fiyat açısından bakıldığında ise modelin Snapdragon 8 Elite çipine sahip en uygun fiyatlı akıllı telefon olarak lanse edileceği söyleniyor. Cihazın küresel pazara sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı. İlerleyen haftalarda cihazla alakalı daha kesin ayrıntılar duyurulması bekleniyor.