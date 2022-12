Tesla, 800 km menzilli ilk elektrikli tırlarını teslim etti

Tesla’nın ilk olarak 2017’de duyurduğu ve “Semi” adı verilen elektrikli tırları, şirketin planlarına göre 2019’da piyasaya çıkacaktı. Ancak COVID-19 pandemisi bu planları suya düşürmüş ve tırların piyasaya çıkması ertelenmişti. Şimdi ise aradan geçen beş yılın ardından düzenlenen bir etkinlik ile, merakla beklenen bu elektrikli tırların ilk siparişleri sahibine teslim edildi.

Tesla’nın ABD’nin Nevada eyaletindeki Sparks şehrinde bulunan Gigafactory fabrikasında düzenlenen canlı etkinlikte, ilk elektrikli tırların teslimi gerçekleştirildi. Elektrikli tırların ilk 100 siparişi ise Pepsi tarafından verildi.

Elon Musk’ın bizzat katıldığı ve test sürüşü yaptığı etkinlikte “Semi” adlı elektrikli tırların özellikleri tüm detaylarıyla paylaşıldı. Buna göre birbirinden bağımsız çalışan 4 adet motora sahip olan Semi, 0’dan 60 mph’ye (yaklaşık 100 kmh) sadece 20 saniyede çıkabiliyor ve tek şarj ile 500 mil (yaklaşık 800 km) yol alabiliyor.

Zorlu rampalı yollarda iniş-çıkışlar için için özel bir teknolojiye sahip olan Semi, aracın kontrolden çıkmasını otomatik olarak engelleyecek özelliklere sahip. Ayrıca 1020 beygir gücünde olduğu belirtilen elektrikli tır, 1423 Nm tork üretebiliyor.

150 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan elektrikli kamyonlar için ilk 100 siparişi PepsiCo tarafından verilmiş durumda. Pepsi’nin yanı sıra Walmart ve FedEx gibi firmalar da sipariş veren şirketler arasında yerini alıyor.

Etkinlikte, ikisi PepsiCo’nun Frito Lay logoları ile kaplanmış toplam dört adet tırla sahnede yer alan Elon Musk, dünya genelinde taşımacılık sektörü tarafından üretilen karbon emisyonlarını düşürmek gerektiğini vurguladı.

Daha sonra işi şova dönüştüren Musk, bu elektrikli tırların adeta gelecekten geldiğini belirtti. Semi’yi dorsesiz kullanıldığında “çita gibi hareket eden bir fil” olarak tanımladı.

Etkinlik boyunca elektrikli kamyona ait bazı videolar da paylaşıldı. İşte onlardan bazıları:

Tek şarj ile 500 mil (yaklaşık 800 km) yol yaptığını gösteren video:

Semi’nin iç tasarımını gösteren video:

The best driver experience: max road visibility, space to stand up, 2x 15-inch touch screens, wireless phone charging & more pic.twitter.com/ktrh602Krd

— Tesla (@Tesla) December 2, 2022