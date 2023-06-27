Telegram, Instagram’daki Hikayeler özelliğini getiriyor

Telegram CEO’su Pavel Durov bugün önemli açıklamalarda bulundu. Pavel Durov’un açıklamalarına göre popüler mesajlaşma uygulaması Telegram çok yakında Hikayeler adlı yeni bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağlardan da bildiğimiz bu özellik, platform için önemli bir evrime işaret ederek Temmuz ayı başlarında kullanıma sunulacak.

İlk etapta Telegram ekibi, sosyal medya platformları arasında her yerde bulunmasını göz önünde bulundurarak Hikayeler özelliğini uygulama fikrine sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Fakat şirket, kullanıcılarının fikirlerine değer veriyor ve mevcut formatlarda yenilik yapmanın önemine inanıyor. Pavel Durov, uygulamayla ilgili halka açık kanalında yapmış olduğu açıklamada, “Kullanıcılarımızı dinlemeseydik ve zaten konsolide edilmiş formatlara yenilikler getirmeseydik Telegram, Telegram olmazdı” ifadelerine yer verdi.

Telegram, 48 saate kadar Hikayeler paylaşmaya izin verecek

Çok yakında Telegram’a gelecek olan Hikayeler özelliği, Meta’nın Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarında hayata geçirdiği konsepti neredeyse birebir olarak izleyecek. Kullanıcılar bu özellik ile birlikte geçici bir şekilde kullanılabilecek fotoğraf ve videoları paylaşabilecek.

Fakat yayınların 24 saat sürdüğü Instagram’ın aksine Telegram’da dört zaman seçeneği arasında tercihte bulunmak mümkün bir hale gelecek. Bu seçenekler 6, 12, 24 ve 48 saat olacak. Burada uygulanacak olan esneklik, kullanıcıların gönderileri tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak sağlayacak.

Telegram Hikayeler özelliğinin arayüzü, kişilerin yayınlarının konuşma listesinin üzerinde daireler halinde görüntülenmesi ile Instagram’a oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak. Bir diğer dikkate değer fark ise Telegram’ın doğrudan rakibi olan WhatsApp’ın Durumlar bölümüne ayrılmış özel bir sayfaya sahip olmasının aksine, Telegram’da ekranın konuşmalar listesine entegre edilecek olması olarak belirtiliyor.

Tüm bunlara ek olarak Telegram’a gelecek Hikayeler özelliği, doğrudan rakibinden ilham alan bir özellik olan yayınlara altyazı ekleme olanağını benimseyecek. Bu özellik, kullanıcıların görsel anlatılarını zenginleştirecek.

Aracın benzersiz bir özelliği, gönderileri kullanıcının profiline kalıcı bir şekilde kaydetme seçeneği olacak. Bu işlev, Durov’a göre “daha bilgilendirici ve renkli profillere” izin vermeyi amaçlıyor. Bununla beraber şirket, kullanıcılarına daha eğlenceli ve sosyal bir deneyim sağlamanın yollarını arayarak geleneksel sosyal ağlara daha yakın bir konuma gelecek.