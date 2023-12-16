Tek şarjla 11 saat pil ömrü sunan Vivo TWS 3e duyuruldu

Çinli teknoloji şirketi Vivo yeni teknolojik ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Üretmiş odluğu akıllı telefonlar ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran şirket, şimdi ise yeni kablosuz kulaklık modelini piyasaya sundu. Oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olan Vivo TWS 3e, siyah ve beyaz olmak üzere çift renk seçeneğiyle raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Vivo’nun yeni kulak içi kulaklığı, Bluetooth bağlantı desteğiyle çalışıyor. Modern bir tasarıma ev sahipliği yapan kulaklık, orta segmente yönelik iddialı özellikler barındırıyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip ürün, 11 milimetre sürücüleri destekleyerek ilk olarak Çin pazarında, sonrasında ise küresel pazarda tüketicilere sunulmaya başlanacak.

Vivo TWS 3e özellikleri

Yeni kablosuz kulaklık modeli, şirketin diğer kulaklıklarında olduğu gibi yine uyumlu müzikte gerçek bir mekansal ses deneyimi sunmayı vaat eden üç boyutlu panoramik ses modunu destekliyor. Aynı zamanda giyilebilir cihazların birden fazla cihazla eşleştirilmesine olanak sağlayan çok noktalı bağlantı desteğini de içeriyor. Cihaz sadece 55 milisaniyelik bir gecikme sunarak bu anlamda birçok rakibinin önüne geçmeyi başarıyor. Böylelikle ürün, mobil oyun odaklı bir kullanıma da sinyal veriyor.

Vivo TWS 3e modeli sesli aramalarda kullanıcıların ses kalitesini optimize edebilmek adına cihazın harici mikrofonlarını kullanan bir yapay zeka sunuyor. Bununla birlikte kulaklıkta düşük enerji tüketimi vaat eden Bluetooth 5.3 bağlantı desteği karşımıza çıkıyor. Cihazın pil ömrünü uzatmaya yardımcı olan bir yazılıma sahip olan bu bağlantı teknolojisi, aynı zamanda Audio Quality Enhecement desteğiyle ses kalitesini iyileştirmeye ve Channel Selection özelliğiyle beraber gürültülü ortamlarda daha yüksek bir bağlantı kalitesi elde edilebiliyor.

Küresel pazarda merakla beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli tek şarjla 11 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Bununla birlikte ürün, şarj kutusunun sunduğu enerjiden güç alarak toplamda 44 saate kadar performansa ulaşabiliyor. Kulaklığın kutusunun yüzde 0’dan yüzde 100’e 4 şarj döngüsü tamamlama kapasitesi sunduğu vurgulanıyor. Bu sayede şirket, uzun ömürlü bir performansa kapı aralıyor.

Vivo TWS 3e fiyatı

Vivo’nun yeni kulaklığı ilk olarak Çin pazarında satışa sunuluyor. Cihaz, 180 Çin Yuanı karşılığında raflarda boy gösteriyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 750 TL’ye tekabül ediyor. Fakat cihazın küresel pazara ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.