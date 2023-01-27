Stranger Things, 2022’nin en çok izlenen dizisi oldu

Pazar araştırma şirketi Nielsen dikkat çekici bir raporla karşımıza çıktı. Nielsen’in yayımladığı verilere göre 2022 yılında en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. ABD pazarı özelinde, dijital streaming platformlarında yayınlanan içerikleri değerlendiren firma, yıla damgasını vuran dizi ve filmleri, izlenme süreleriyle birlikte açıkladı.

Stranger Things, 52 milyar dakika izlenmeyle zirveye çıktı

52 milyar dakikalık izlenme sayısı ile Stranger Things, Nielsen verilerine göre 2022 yılının en çok izlenen dizisi unvanına sahip oldu.

İlk olarak 2016 yılında ekranlara gelen dizi, Netflix platformunda seyirci karşısına çıktı. Şimdiye kadar 4 sezon ve toplamda 34 bölümle ekranlara gelen yapımda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Bwrown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton gibi yıldız isimler bir araya geldi. Bilim kurgu ve korku temalarına sahip olan doğaüstü dizi, Duffer Kardeşler imzasıyla geniş bir hayran kitlesi elde etmeyi başardı.

2022 yılının en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı

Netflix’in Stranger Things dizisi açık ara bir üstünlükle listenin ilk sırasında kendine yer bulurken; yine Netflix’te ekranlara gelen NCIS ise 38,1 milyar dakikayla ikinci sıradan listeye dahil oldu.

Öte yandan Gilmore Girls ve Seinfeld gibi eski dizilerin de yüksek izlenme sayılarıyla listeye girmesi pek çok kişiyi şaşırttı. Yılın en çok izlenen filmi ise 27,4 milyar dakika izlenmeyle Disney+ imzalı Encanto olarak duyuruldu.

2022’de dijital platformlardan en çok izlenen yapımlar:

Stranger Things (Netflix) – 52 milyar dakika NCIS (Netflix) – 38,1 milyar dakika CoComelon (Netflix) – 37,8 milyar dakika Ozark (Netflix) – 31,3 milyar dakika Encanto (Disney+) – 27,4 milyar dakika Grey’s Anatomy (Netflix) – 26,8 milyar dakika Criminal Minds (Çeşitli platformlar) – 24,9 milyar dakika Bluey (Disney+) – 21,1 milyar dakika Gilmore Girls (Netflix) – 20,8 milyar dakika Seinfeld (Netflix) – 19,3 milyar dakika Supernatural (Netflix) – 18,8 milyar dakika Mercoledì (Netflix) – 18,6 milyar dakika Heartland (Netflix) – 18 milyar dakika Cobra Kai (Netflix) – 16,7 milyar dakika The Simpsons (Disney+) – 15,9 milyar dakika

2022’nin en çok izlenen dizileri (orijinal yapımlar):

Stranger Things (Netflix) – 52 milyar dakika Ozark (Netflix) – 31,3 milyar dakika Mercoledì (Netflix) – 18,6 milyar dakika Cobra Kai (Netflix) – 16,7 milyar dakika Bridgerton (Netflix) – 14 milyar dakika Virgin River (Netflix) – 13,6 milyar dakika Dahmer (Netflix) – 13,4 milyar dakika Love Is Blind (Netflix) – 13,1 milyar dakika Inventing Anna (Netflix) – 12,9 milyar dakika The Crown (Netflix) – 12,7 milyar dakika The Boys (Prime Video) – 10,6 milyar dakika Great British Baking Show (Netflix) – 10,6 milyar dakika The Umbrella Academy (Netflix) – 10,5 milyar dakika The Last Kingdom (Netflix) – 10,4 milyar dakika The Rings of Power (Prime Video) – 9,4 milyar dakika

2022’nin en çok izlenen filmleri: