Spotify’dan ücretsiz kullanıcılara yeni Smart Shuffle özelliği

Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Uygulama son zamanlarda yapmış olduğu yeniliklerle daha çok Premium abonelere hitap eden bazı işlevler sunuyordu. Fakat son yenilikle beraber şirket, uygulamadan bedava yararlanan kullanıcıları da unutmadığını gözler önüne serdi.

Spotify, ücretsiz kullanıcıları için sunmuş olduğu yeni Smart Shuffle (Akıllı Karıştırma) özelliği ile karşımıza çıktı. Bu sayede kullanıcıların, platformun tavsiye ettiği müziğe Premium hesaba sahip olmak zorunda olmadan mobil cihazları üzerinden erişim sağlayabilecek.

Spotify, Smart Shuffle ile ilgi çekici öneriler sunuyor

Spotify’ın ücretsiz kullanıcılarına sunduğu bu yeni düğme artık önerilen parçaları her kullanıcının anlık ruh haline uyacak bir şekilde kişiselleştirilmiş olarak gelecek. Tavsiye edilen parçalar, kullanıcının o anda dinlediği bir çalma listesi, sanatçı sayfası ve hatta bir albümle ilgili olmayı amaçlamayacak. Bu noktada şirket, yapay zeka yeteneklerini karşımıza çıkaracak.

İşlevsellik açısından önerilen şarkılar, sanatçının adının yanında ve Spotify’daki “Şimdi Çalınıyor” çubuğundaki bir banner’ın yanında bulunan belirli bir sembolle vurgulanacak. Bu sayede daha fazla ayrıntıya ulaşıp o parçanın neden size önerildiğini öğrenme şansına sahip olabileceksiniz.

Spotify yeni Smart Shuffle özelliği ile birlikte ücretsiz sürüm kullanıcılarının en sevdikleri parçalara göre beklenmedik şarkılar da keşfedebileceklerini ileri sürüyor. Örneğin 15 parçadan oluşan bir çalma listesinde platform, her üç parça seti için kullanıcılara yeni bir öneride bulunacak.

Smart Shuffle özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, Spotify’a göre kullanıcılara uygulamada dinlemek istedikleri içerik üzerinde daha fazla kontrol sağlayan ilgili simgeye dokunmanız yeterli olacak. Bu özellik şu anda mevcut ve uygulamanın hem Android hem de iOS sürümlerinde kullanılabilir. Eğer özelliği henüz göremediyseniz, uygulamanızın güncel sürümde olduğunu kontrol etmenizde yarar var.

Spotify’ın ücretsiz kullanıcılar için Smart Shuffle özelliğini sunması olumlu bir gelişme. Bu özellik, kullanıcıların rastgele çalma listelerinde bile daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyor. Yenilik, kullanıcıların geçmiş dinleme alışkanlıklarına ve beğendikleri sanatçılara dayanarak çalma listelerini oluşturuyor. Bu sayede, kullanıcılar yeni şarkılar keşfetme ve favori şarkılarını daha sık duyma şansı elde ediyor.