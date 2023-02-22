Spotify yapay zeka tabanlı DJ özelliği sunuyor

Yapay zeka teknolojisi son dönemlerde, özellikle de OpenAI’nin geliştirmiş olduğu DALL-E ve ChatGPT yazılımları ile birlikte daha fazla ilgi görmeye başladı. Teknoloji devi Google, ChatGPT’ye rakip olarak Bard isimli bir sohbet robotu geliştirdiğini duyururken, Alibaba’nın da benzer bir proje için kolları sıvadığı öğrenildi. Son olarak ise yapay zeka yarışına Spotify katıldı. Popüler müzik uygulaması Spotify, yapay zeka tabanlı DJ özelliği ile karşımıza çıktı.

Spotify, kullanıcıların müzik zevklerine göre şarkı seçimi yapan bir yapay zeka desteğine sahip DJ özelliği geliştirdi. Söz konusu DJ’in açılışlarda ve geçişlerde, çalınacak şarkılarla alakalı yorum yapabilme yeteneğine sahip olduğu aktarıldı. Pek çok kişiyi heyecanlandıran bu yenilik, Spotify’ın resmi blog sayfası üzerinden duyuruldu.

Spotify DJ özelliği belirli bölgelerde test ediliyor

Otomatik DJ özelliği sayesinde gerçekleştirilen öneriler ve yorumlar, Spotify Kültürel Ortaklıklar Başkanı Xavier Jernigan’dan ilham alan gerçekçi bir ses ile bir araya getirildi. DJ, makine öğrenimi yoluyla sıralanan birkaç şarkıdan sonra araya girer ve esprili bir üslupta şarkıyı yorumlayıp dinleme alışkanlıklarınız ve çalan albümle alakalı eğlenceli bilgiler paylaşır. Her beş şarkıda bir özel müzik ve bir yapay zeka robot monoloğu içeren DJ özelliği, kullanıcı seçimi beğenmediği takdirde repertuarı geliştirmek için otomatik bir şekilde yenilenir.

Spotify’ın DJ özelliği şu anda beta sürümünde. Heyecan uyandıran özellik, bugün yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da bulunan Spotify Premium kullanıcılarına sunulmuş durumda. Bu kullanıcılar, ana sayfadaki müzik akışı aracılığıyla yeni özellikten erkenden yararlanma hakkına sahip oldu.

DJ’e güç veren yapay zeka, esas itibariyle Spotify tarafından sıfırdan oluşturulmadı. Yapay zeka seslerinde uzmanlaşmış Londra merkezli bir teknoloji şirketi olan Sonatic’in satın alınmasından sonra böyle bir adım gerçekleştirildi. Xavier Jernigan’ın kendi doğal ritmine, tonlamasına ve argo kullanımına dayalı senaryolar oluşturan yapay zeka, söz konusu sesin yorumunu taklit etmek için makine öğrenimi ile eğittiği bir ses modelinden besleniyor.

Kullanıcıların yüzde 81’i kişiselleştirilmiş listeleri beğeniyor

Spotify platformu uzun bir süredir Haftalık Keşif, Yeni Müzik Radarı, Daily Mix, Decade Mix ve Mood Mix gibi özel çalma listeleri sunuyor. Fakat bundan farklı olarak kullanıcıların yüzde 81’lik büyük bir kesiminin, en çok dinledikleri şarkılardan oluşan, tamamen kişiselleştirilmiş bir yıllık özet oluşturan Spotify Wrapped gibi özelleştirme seçeneklerini daha çok beğendiği belirtiliyor. Bu nedenle Spotify, DJ özelliği ile kullanıcılara daha fazla özelleştirilmiş müzik seçme imkanı sağlıyor.