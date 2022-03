Spotify ve Winamp’tan NFT hamleleri

Bir tarafta son yıllarda online müzik piyasasını domine eden ve üyelik bazlı çalışan Spotify, diğeri tarafta ise internetin ilk zamanlarıyla birlikte yıllarca kullanılmış ve offline müzik konusunda en çok kullanılan nostaljik bilgisayar programı Winamp. Her ikisi de kendi zamanının yıldızları olarak biliniyor. Şimdi bu iki medya platformu da NFT işine girmeye hazırlanıyor.

Popüler müzik ve podcast platformu olan Spotify, blok zinciri ve NFT teknolojisini platforma entegre etmeye hazırlanıyor. Öyle ki Spotify tarafından yayınlanan “Web3” ile ilgili iş ilanları da bunu doğruluyor.

NFT’ler günümüzde daha çok görsel içerikler ile ilişkilendirilmiş olsa da, aslında içerik türlerinin veya üretilen eserlerin hemen hemen hepsini kapsıyor. Yani bir grafik tasarım veya bir fotoğraf nasıl ki NFT’ye dönüştürülebiliyorsa, bir video, bir animasyon; hatta atılan bir tweet bile NFT’ye dönüştürülebiliyor. Müzik de bunlardan biri.

Spotify da tahmin edildiği üzere müzik kapsamında bir blok zinciri ve NFT entegrasyonu sağlayarak hem sistemin dönüşümünü sağlamayı, hem de içerik sahiplerine bu anlamda destek olmayı hedefliyor.

Hali hazırda Snoop Dogg ve DJ Steve Aoki gibi müzisyenlerin NFT koleksiyoncusu olduğu, Kings of Leon ve Grimes gibi bazı müzisyenlerin de müziklerini NFT olarak sattığı biliniyor. Dolayısıyla müzik sektörünün yavaş yavaş NFT’ye giriş yaptığını söylemek mümkün. Spotify’in ise özellikle müzik ile ilişkili NFT’lerde sektöre önemli bir yer tutacağı tahmin ediliyor.

Dönemin en çok kullanılan ancak şimdi ise bir nostalji olarak anılan popüler medya oynatıcısı Winamp da NFT’ye giriş yapmak isteyenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Spotify’in aksine Winamp, müzik ile değil, daha çok görsel içerikler ile NFT’ye girecek gibi görünüyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre Winamp, orijinal Winamp arayüzünü NFT’ye dönüştürerek açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmayı planlıyor. Açık artırmanın ise 16-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

23 Mayıs sonrasında ise her birinin yaklaşık 100 kopyasının olduğu 20 yeni NFT’yi daha satışa sunacağını açıklayan Winamp, toplamda 1997 NFT’den oluşan bir koleksiyon oluşturacağını belirtiyor. Toplam NFT sayısının 1997 olması ise Winamp programının kuruluş yılı olan 1997’ye işaret ediyor.

Winamp ayrıca her bir NFT’nin 0.08 ETH fiyattan satışa sunulacağını belirtiyor. Bu da 1997 NFT’nin tamamının satılması durumunda bugünün (18 Mart 2022) kuru ile toplamda yaklaşık 450,000 dolarlık bir gelir elde edeceği anlamına geliyor.

Satışa sunulacak 20 NFT’nin de orijinal Winamp arayüzünden türetilen NFT’ler olacağı belirtiliyor. Winamp’ın resmi web sitesinde verilen bilgilere göre Winamp arayüzünün türevleri için kullanıcıların da kendi tasarımlarını gönderebileceği ve bunların arasından 20 tanesinin satışa sunulmak üzere NFT’ye dönüştürüleceği belirtiliyor.

NFT’ler için oluşturulan Winamp NFT Initiative, esasında Music Fund gibi müzisyenlere yardım eden yardım kuruluşlarını destekleyen Winamp Foundation’a fon sağlıyor. Ancak bu NFT hamlesiyle Winamp’tan ziyade daha çok NFT sanatçıları bu desteği sağlayacak gibi görünüyor. Öyle ki satıştan elde edilen miktarın %80’ı Winamp Foundation’a giderken; %20’si eser sahibine verilecek (eser başı yaklaşık 45 dolar). NFT’lerin yeniden satışı söz konusu olduğunda ise satış miktarının %80’ı yeniden satışı yapan tarafa, %10’u Winamp’a ve geriye kalan %10’u da sanatçıya gidecek.

Winamp’tan gelen NFT hamlesinin herkesi memnun etmediğini de söylemekte yarar var. Öyle ki Winamp’ın geliştiricisi olan Justin Frankel Winamp’ın aldığı bu karardan memnun olmadığını “Korkunçsunuz” diyerek eleştiriyor.

I have spent the last number of years giving the owners of Winamp benefit of doubt. No more. You are terrible. https://t.co/ocwROObK3C

— yes exactly yes (@JustinFrankel) March 16, 2022