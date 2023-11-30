Spotify açıkladı: 2023’te Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar

Dünya çapında 574 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan İsveç merkezli popüler müzik dinleme uygulaması Spotify, Türkiye’de ve küresel çapta 2023’ün en çok dinlenen şarkıları ile karşımıza çıktı. Yıla damgasını vuran parçaları bir araya getiren şirket, aynı zamanda en çok dinlenen sanatçılar, albümler ve podcast programlarını da sıraladı.

Spotify’ın açıkladığı 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesinde zirveyi Simge’nin Aşkın Olayım parçası üstlendi. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile özdeşleşen parça, milyonlarca müziksever tarafından oldukça benimsendi. Semicenk yılın en çok dinlenen yerli sanatçısı olurken, kadın sanatçılarda ise zirveyi Sezen Aksu üstlendi.

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

Semicenk UZI Sezen Aksu Motive Lvbel C5 BLOK3 cakal Mabel Matiz Emir Can İğrek Ezhel

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

Aşkın Olayım – Simge Yana Yana – Semicenk, Reynmen NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş AFFETMEM – BLOK3 Pişman Değilim – Semicenk, Doğu Swag Sevecek Sandım – Semicenk Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rast Antidepresan – Mert Demir VUR – BLOK3 24/7 – ALIZADE, BEGE

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar

Sezen Aksu Güneş Melike Şahin Simge Hande Yener Ebru Gündeş ALIZADE Hadise Gülşen Taylor Swift

2023’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler

Ortamlarda Satılacak Bilgi Kendine İyi Davran Merdiven Altı Terapi Meksika Açmazı Hayalhanem Podcast Barış Özcan ile 111 Hz Bu Mu Yani? Fularsız Entellik Nasıl Olunur Psikopatika

2023’te dünya çapında en çok dinlenen sanatçılar

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

2023’te dünya çapında en çok dinlenen şarkılar

Flowers – Miley Cyrus Kill Bill – SZA As It Was – Harry Styles Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma Cruel Summer – Taylor Swift Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira Anti-Hero – Taylor Swift

2023’te dünya çapında en çok dinlenen albümler

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny Midnights – Taylor Swift SOS – SZA Starboy – The Weeknd, Daft Punk MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G, Carla Morrison One Thing At A Time – Morgan Wallen Lover – Taylor Swift HEROES & VILLAINS – Metro Boomin GÉNESIS – Peso Pluma Harry’s House – Harry Styles

2023’te en çok dinlenen şarkılar listesiyle hayranları karşısına çıkan Spotify, aynı zamanda kısa süre önce kullanıcılar için yıllık eğlenceli müzik karneleri sunan Spotify Wrapped 2023 özelliğini kullanıcılarına sundu. Ayrıca platform, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinledikleri 100 parçayı çalma listelerine dönüştürdü.