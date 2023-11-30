Spotify açıkladı: 2023’te Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen şarkılar

Dünya çapında 574 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan İsveç merkezli popüler müzik dinleme uygulaması Spotify, Türkiye’de ve küresel çapta 2023’ün en çok dinlenen şarkıları ile karşımıza çıktı. Yıla damgasını vuran parçaları bir araya getiren şirket, aynı zamanda en çok dinlenen sanatçılar, albümler ve podcast programlarını da sıraladı.
Spotify’ın açıkladığı 2023’te en çok dinlenen şarkılar listesinde zirveyi Simge’nin Aşkın Olayım parçası üstlendi. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile özdeşleşen parça, milyonlarca müziksever tarafından oldukça benimsendi. Semicenk yılın en çok dinlenen yerli sanatçısı olurken, kadın sanatçılarda ise zirveyi Sezen Aksu üstlendi.
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar
- Semicenk
- UZI
- Sezen Aksu
- Motive
- Lvbel C5
- BLOK3
- cakal
- Mabel Matiz
- Emir Can İğrek
- Ezhel
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar
- Aşkın Olayım – Simge
- Yana Yana – Semicenk, Reynmen
- NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş
- AFFETMEM – BLOK3
- Pişman Değilim – Semicenk, Doğu Swag
- Sevecek Sandım – Semicenk
- Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rast
- Antidepresan – Mert Demir
- VUR – BLOK3
- 24/7 – ALIZADE, BEGE
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar
- Sezen Aksu
- Güneş
- Melike Şahin
- Simge
- Hande Yener
- Ebru Gündeş
- ALIZADE
- Hadise
- Gülşen
- Taylor Swift
2023’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Kendine İyi Davran
- Merdiven Altı Terapi
- Meksika Açmazı
- Hayalhanem Podcast
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Bu Mu Yani?
- Fularsız Entellik
- Nasıl Olunur
- Psikopatika
2023’te dünya çapında en çok dinlenen sanatçılar
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- The Weeknd
- Drake
- Peso Pluma
- Feid
- Travis Scott
- SZA
- KAROL G
- Lana Del Rey
2023’te dünya çapında en çok dinlenen şarkılar
- Flowers – Miley Cyrus
- Kill Bill – SZA
- As It Was – Harry Styles
- Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto
- Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma
- Cruel Summer – Taylor Swift
- Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage
- Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez
- Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira
- Anti-Hero – Taylor Swift
2023’te dünya çapında en çok dinlenen albümler
- Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
- Midnights – Taylor Swift
- SOS – SZA
- Starboy – The Weeknd, Daft Punk
- MAÑANA SERÁ BONITO – KAROL G, Carla Morrison
- One Thing At A Time – Morgan Wallen
- Lover – Taylor Swift
- HEROES & VILLAINS – Metro Boomin
- GÉNESIS – Peso Pluma
- Harry’s House – Harry Styles
2023’te en çok dinlenen şarkılar listesiyle hayranları karşısına çıkan Spotify, aynı zamanda kısa süre önce kullanıcılar için yıllık eğlenceli müzik karneleri sunan Spotify Wrapped 2023 özelliğini kullanıcılarına sundu. Ayrıca platform, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinledikleri 100 parçayı çalma listelerine dönüştürdü.