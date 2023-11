South Park: Snow Day’den ilk oynanış fragmanı

İlk kez 1997 yılında ekranlara gelen ve 26 sezondan oluşan son derece geniş bir içerik yelpazesine ev sahipliği yapan South Park evreni büyümeye devam ediyor. Hala daha Comedy Central kanalında yayınlanmaya devam eden Trey Parker & Matt Stone imzalı dizi, çok yakında South Park: Snow Day adlı yeni bir video oyunuyla hayranları karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin efsane karakterleri arasında yer alan Eric Cartman, Kyle, Stan ve Kenny’den oluşan eğlenceli dörtlünün yeni bir macerasını hayranları ile buluşturmak için gün sayan şirket, ilk oynanış fragmanını yayınladı. İlk kez Ağustos ayında duyurulan ve South Park’ın karla kaplı sokaklarında geçecek 3D macera oyunu olarak lanse edilen yapım, oyuncular için kahkaha dolu ve sürükleyici bir macera vaat ediyor.

Snow Day, oyuncuları South Park’ın karlı sokaklarına davet ediyor

Yeni South Park: Snow Day oynanış fragmanı, serinin ana karakterlerini The Stick of Truth oyunundakilere benzer kıyafetlerle karşımıza çıkarıyor. Bununla birlikte oyuncular, South Park’a yeni taşınan bir çocuğu canlandırma şansına sahip oluyor.

Sürükleyici bir macera deneyimi vaat eden oyunda videoya göre üçüncü şahıs türünde, destansı ve şiddetli savaşlarda diğer South Park karakterleriyle karşı karşıya geleceksiniz. Aynı zamanda tuzaklardan ve diğer tehlikelerden de kaçınmanın yollarını arayıp bulmanız gerekecek.

South Park: Snow Day oynanış fragmanı, oyuncuların bir çocuğun hayatındaki en özel anlardan biri olan karlı bir günde; Eric Cartman, Stan, Kyle ve Kenny ile etkileşime geçmesine olanak tanıyan tamamen üç boyutlu bir deneyim sunulacak.

Paylaşılan bilgilere göre oyuncular dünyayı kurtarmak ve okula gitmeden keyifli bir gün geçirmek için karla kaplı South Park şehrinde dolaşmak için üç arkadaşını daha arayabilecek. THQ Nordic imzasıyla yayınlanacak oyun, daha önce The Magic Circle ve The Blackout Club oyunlarını geliştiren Question Games tarafından geliştiriliyor.

Mart ayında çıkacak

Merakla beklenen yeni South Park oyunu, üç boyutlu eğlenceli macerasıyla 2024 yılının Mart ayında PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformlarında yayınlanacak. Bu yapım elbette ki South Park evreninde geçen ilk oyun olmayacak. Daha önce The Stick of Truth, The Fractured But Whole, Phone Destroyer, Let’s Go Tower Defense Play ve Chef’s Luv Shack gibi birçok oyunla karşımıza çıktı.

South Park: Snow Day oynanış fragmanını aşağıdan da izleyebilirsiniz: