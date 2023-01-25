Sony’den sporculara özel yenilikçi kulaklık: Float Run

Japon teknoloji devi yenilikçi bir kablosuz kulaklık cihazı ile karşımıza çıktı. Şirket, sporcular için benzersiz bir görünüme sahip olan Float Run adını verdiği kulaklığını piyasaya tanıttı. Büyük ve dikkat çekici bir yapıya sahip olan ürün, kullanıcılara güçlü bir ses kalitesi vaat ediyor. Bunun yanı sıra cihazın ana odak noktası, yoğun spor antrenmanları sırasında bile iyi bir sabitlemeyi garanti eden, son derece konforlu ve kullanıcının kulaklarını tıkamadan çevreye dikkat etmesini sağlayan bir müzik deneyimi olarak belirtildi.

Spor yaparken aynı anda müzik dinlemek isteyenler için özel olarak tasarlanan Float Run kulaklık modeli, ‘kulak dışı’ olarak adlandırılan bir tasarımla karşımıza çıktı. Estetik bir görünüme sahip olan cihaz, sporcuların rahatlığını ön planda tutarak, egzersiz sırasında kulaklıkların düşme riskini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Aksesuarların çeşitli kafa şekilleri ve saç stilleri üzerinde test edildikten sonra genel kullanıma sunulduğu vurgulanıyor.

Sony Float Run, 10 saate kadar pil ömrü sunuyor

Benzersiz tasarımı ile artı puan toplayan kulaklık, ne yazık ki aktif gürültü engelleme seçeneğine sahip değil. Ancak bu durum bir dezavantaj olarak değil, bilinçli bir tercih şeklinde karşımıza çıkıyor. Sony’nin LinkBuds gibi kendine özgü kulaklıklarında da gördüğümüz gibi, bu ürün de herhangi bir engel olmadan ortam seslerini kullanıcılara daha net bir şekilde ulaştırmayı başarıyor. Kalabalık yerlerde egzersiz yapan sporcular bu sayede olası tehlikelere karşı daha fazla dikkat sağlayabiliyor.

Cihaz, 16 mm’lik büyük sürücülerinin ses kalitesinden hiçbir şekilde taviz vermediğini ve ‘daha doğal ve daha geniş bir ses’ sağlayacağını iddia ediyor. Yalnızca 33 gram ağırlığında olan ürün, oldukça hafif yapısıyla kullanıcı konforunu ön planda tuttuğunu bir kez daha kanıtlıyor. Hareket halindeyken kullanıcılara büyük bir rahatlık sağlayan cihazın Bluetooth 5.0 ile donatıldığı ve USB Type-C ile şarj edilebildiği belirtildi.

10 saatlik geniş pil ömrü ile sporculara uzun soluklu bir batarya performansı sunan Sony Float Run, SBC/AAC kodeklerini destekliyor. Japon teknoloji devi, cihazın IPX4 sertifikasına sahip olduğunu belirtiyor. Bu sayede ürün, kullanıcıların terlemesi durumunda, cihazın sağlığında hiçbir problem yaşanmayacağını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte kablosuz kulaklık modeli, temel koşullarda suya karşı dayanıklılık gösteriyor.

Tek bir renk seçeneği ile karşımıza çıkan Sony Float Run, siyah renkte raflarda kendine yer bulacak. Heyecanla beklenen kablosuz kulaklık modeli, 129,99 dolar karşılığında satışa sunulacak. Şubat ayından itibaren satışlar gerçekleşmeye başlayacak.