Sony’den Apple Vision Pro rakibi yeni karma gerçeklik başlığı

Japon teknoloji devi Sony, Siemens ile işbirliği içinde geliştirdiği yeni karma gerçeklik başlığı ile karşımıza çıktı. CES 2024‘te yeni XR cihazını piyasaya duyuran şirket, merakla beklenen ürünün bu yıl satışa sunulacağını duyurdu. Fakat ürünün herkese hitap etmeyeceği anlaşılıyor.

Eğlence, eğitim ve endüstriyel tasarım da dahil olmak üzere farklı alanlardan içerik üreticilere hitap eden bu ürün, pek çok farklı senaryoda hizmet verecek. Son derece yenilikçi bir yapıya sahip olan bu ürün, kullanıcıların 3D nesne ve ortamları daha yaratıcı şekilde tasarlayıp geliştirmelerine yardımcı olacak.

Yeni Sony karma gerçeklik başlığı güçlü özellikler sunuyor

Apple Vision Pro rakibi yeni Sony karma karma gerçeklik başlığı, sanal unsurları gerçek senaryolara yansıtarak yüksek kaliteli bir deneyim için 4K desteği ve %96 DCI-P3 kapsama alanına sahip olan çift 1,3 inç OLED mikro ekran karşımıza çıkıyor.

Sony’nin paylaştığı bilgilere göre Qualcomm’un geçen hafta tanıttığı Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden güç alan cihaz, aynı zamanda Snapdragon’un yapay zeka yeteneklerinden de faydalanacak. Altı adet kamera ve sensöre ev sahipliği yapan set, XR projeksiyonunu ve kullanıcının hareketlerini takip ederek tam vücut takibi imkanı sağlıyor.

3D yazılım geliştiricileri için kaliteli çözümler vadeden ürünle alakalı olarak Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Siemens Digital Industries CEO’su Cedrik Neike şu açıklamayı yaptı:

“Siemens, endüstriyel meta veri tabanı için kritik bir yapı taşı olan sürükleyici mühendisliği mümkün kılmak için Sony ile ortaklık kuruyor. Birlikte, müşterilerimizin çalışma şeklini derinlemesine iyileştirmek için zaman sınırlaması olmadan fiziğin gerçeklerini deneyimlemenin mümkün olacağı bir ortam yaratıyoruz. Çalışın ve işbirliği yapın”

Şirketin Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Said Bakadir ise merakla beklenen ürünle ilgili şunları paylaştı::