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    Sony resmen açıkladı: PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak?

    PlayStation 5 Pro çıkış tarihi Sony tarafından resmen duyuruldu. Merakla beklenen performans canavarı oyun konsolu için geri sayım başladı.
    PS5 Pro çıkış tarihi

    PlyaStation 5 Pro çıkış tarihi nihayet açıklandı. Şimdiye kadar ortaya çıkan pek çok söylenti ve sızıntının ardından Japon teknoloji devi Sony bugün resmi olarak PS5 Pro tanıtım lansmanı etkinliğini duyurdu.

    Beklendiği gibi etkinlik, NVIDIA’nın DLSS’sine rakip olacak özel bir çerçeve oluşturma teknolojisi de dahil olmak üzere oyun performansına çeşitli iyileştirmeler getirmeyi vaat eden yeni bir orta nesil konsol olan PS5 Pro’nun resmi tanıtımı olarak karşımıza çıkacak.

    PlayStation 5 Pro çıkış tarihi duyuruldu

    Sony resmi blogunda yaptığı paylaşımda, izleyicileri Playstation 5 Baş Mimarı Mark Cerny’nin sunumunu izlemeye davet ettiği yeni etkinliğini duyurdu. 9 dakikalık teknik sunumda PS5 ve oyun teknolojisindeki yeniliklere odaklanılacağı açıklandı.

    Merakla beklenen etkinlik internet üzerinden online olarak takip edilebilecek. Oyunseverler heyecan dolu bu etkinliği 10 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 18:00’de PlayStation’ın YouTube kanalı üzerinden izleme şansına sahip olabilecek.

    PlayStation 5 Pro çıkış tarihi
    Görsel: Sony

    Beklenildiği gibi sunumda yeni oyunlara ilişkin bilgiler yer almayacak gibi görünüyor. Ancak söylentilere göre bu ayın sonlarında yapılacak başka bir sunumda Sony yeni oyunlara değinecek. Yarın gerçekleşecek olan etkinlikte PlayStation 5’in teknik tarafları mercek altına alınarak oyunseverlere duyurulacak.

    PS5 Pro’dan neler bekleniyor?

    10 Eylül Salı günü, yani yarın gerçekleştirilecek olan lansmanda duyurulacak PlayStation 5 Pro oyunseverler için bir dizi önemli iyileştirme ortaya koyarak etkileyici bir oyun performansı vaat edecek. Merakla beklenen cihazın standart PS5’e göre daha güçlü bir işlemci ve artırılmış RAM kapasitesiyle geleceği söyleniyor. Böylelikle oyuncular için daha akıcı ve yüksek performanslı bir deneyim ortaya koyulması bekleniyor.

    İddialara göre PlayStation 5 Pro’da 8K çözünürlük desteği kullanıcılara sunulacak. Daha yüksek kaliteye sahip grafikler sunacak model ışın izleme teknolojisi ile üst düzey bir performansa kapı aralayacak. Geniş depolama alanıyla karşımıza çıkması beklenen ürün ayrıca yapay zeka hızlandırıcısı ile daha gelişmiş bir oyun deneyimi ortaya koyacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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