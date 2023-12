Sony, Insomniac Games’te işten çıkarmalara hazırlanıyor

Japon teknoloji devi Sony, Insomniac Games bünyesinde faaliyet gösteren çalışanların sayısını azaltmayı planlıyor. Şirketin oyun geliştirme ekiplerinde ciddi hamleler gerçekleştireceği öne sürülürken, aktarılan bilgiler doğrultusunda stüdyoda çalışan 50 ila 75 kişinin işten çıkarılacağı belirtiliyor.

Sony’nin almış olduğu bu dikkat çekici kararın sebebi, şirketin kısa süre önce PlayStation 5 için özel olarak piyasaya sürdüğü Marvel’s Spider-Man 2 oyunundan kaynaklanıyor. Örümcek Adam evreninde geçen bu etkileyici oyunun yüksek maliyetli yapısı, şirketi böyle bir karara itmiş gibi görünüyor.

Marvel’s Spider-Man 2 planlanandan 30 milyon dolar pahalıya mal oldu

Sony’nin almış olduğu bu kararın baş sebebi olarak görülen Marvel’s Spider-Man 2 oyunun yapımı için şirket, geliştirici ekip olan Insomniac Games’e 300 milyon dolar tutarında bir yatırımda bulundu. Ancak bu para, stüdyonun ilk başta harcamadığı beklediği tutardan 30 milyon dolar tutarında daha yüksek oldu. Bu nedenle firma, zorlu bir ekonomik sürecin altına girdi.

Yine de Sony’nin Marvel’s Spider-Man 2’den yakın vadede kar elde etmesi için 7,2 milyon adet kopya satışına ulaşması gerekiyor. PlayStation 5 oyuncuları tarafından beğeniyle karşılanan oyun, şimdiden 6 milyon kopya satışını geride bırakmayı başardı. Dolayısıyla şirketin yakın zamanda oyundan kar elde edebileceği anlaşılıyor. Fakat yine de bu durum, Insomniac Games bünyesinde yapılacak bir işten çıkarma hamlesini etkilemeyebilir.

Insomniac Games için zorlu bir süreç başladı

1994 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Sony Interactive Entertainment çatısı altında hizmet veren stüdyo şimdiye kadar birçok popüler oyunla karşımıza çıktı. Ratchet & Clank serisi, Outernauts, Fuse, Sunset Overdrive, Song of the Deep, Edge of Nowhere, Marvel’s Spider-Man, Stromland, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve son olarak Marvel’s Spider-Man 2 ile hayranları karşısına çıkan stüdyo, içinde bulunduğu mali sıkıntı sebebiyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Sony’nin stüdyo için vereceği iddia edilen işten çıkarma kararı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Fakat ortaya çıkan söylentiler, başta Marvel’s Wolverine ve Marvel’s Spider-Man’in devam oyunu da dahil olmak üzere merakla beklenen oyunların prodüksiyonun etkilenmesine sebep olabilir.

Ortaya çıkan bilgilere göre Sony, geliştirme ekiplerinin boyutunu sınırlamayı planlıyor. Her projenin maksimum 470 ortak çalışana sahip olduğu belirtilirken, şirketin şimdilik hangisi olduğu belli olmayan bir stüdyosunu kapatmayı bile planladığı öne sürülüyor.