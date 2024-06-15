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    Sony açıkladı: Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation oyunları

    Sony, Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Geçtiğimiz aya damgasını vuran oyunlar belli oldu.
    Mayıs 2024 en çok indirilen PlayStation oyunları

    Sony her ay en popüler PlayStation oyunlarını paylaşmaya devam ediyor. Japon teknoloji devinden gelen son bilgilere göre Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Geçtiğimiz ay PS dünyasına damgasını vuran birbirinden ilgi çekici ve heyecan dolu oyunlar sıralandı.

    Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Sea of Thieves ilk sırada yer alıyor. PlayStation 4 cihazlarında zirveyi Minecraft üstleniyor. PlayStation VR2 cihazında Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, PlayStation VR’da ise Coaster ve Paranormal Activity: The Lost Soul birinciliği paylaştı. Son olarak free-to-play oyunlarda MultiVersus ile Stumble Guys başarısını sürdürdü.

    En çok indirilen PlayStation 5 oyunları

    Birleşik Krallık / Kanada Avrupa
    Sea of Thieves Sea of Thieves
    Madden NFL 24 Grand Theft Auto V
    Call of Duty: Modern Warfare III F1 24
    HELLDIVERS 2 Assassin’s Creed Mirage
    Grand Theft Auto V HELLDIVERS 2
    NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare III
    MLB The Show 24 TopSpin 2K25
    Stellar Blade Fallout 4
    Fallout 4 Who’s Your Daddy?!
    Who’s Your Daddy?! Stellar Blade
    Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Valhalla
    Grounded It Takes Two
    Another Crab’s Treasure NBA 2K24
    Marvel’s Spider-Man 2 Among Us
    NHL 24 Grounded
    Killer Klowns From Outer Space: The Game Marvel’s Spider-Man 2
    Rise of the Ronin Resident Evil 4
    Assassin’s Creed Mirage Gran Turismo 7
    WWE 2K24 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    ELDEN RING The Crew Motorfest
    Sea of Thieves
    Görsel: Microsoft Studios

    En çok indirilen PlayStation 4 oyunları

    Birleşik Krallık / Kanada Avrupa
    Minecraft Minecraft
    Red Dead Redemption 2 A Way Out
    Fallout 4 Red Dead Redemption 2
    Call of Duty: Black Ops III The Forest
    A Way Out Fallout 4
    Gang Beasts Kingdom Come: Deliverance
    Madden NFL 24 Gang Beasts
    Batman: Arkham Knight Assassin’s Creed Odyssey
    The Forest Batman: Arkham Knight
    Call of Duty: Modern Warfare III Grand Theft Auto V
    Fallout 76 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
    Grand Theft Auto V Far Cry 5
    Mortal Kombat X Firewatch
    Stardew Valley Call of Duty: Black Ops III
    Kingdom Come: Deliverance Mortal Kombat X
    Far Cry 5 Middle-earth: Shadow of War
    Mad Max Resident Evil 6
    RESIDENT EVIL 5 RESIDENT EVIL 5
    MLB The Show 24 Mad Max
    Resident Evil 6 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
    Minecraft
    Görsel: Mojang Studios

    En çok indirilen PlayStation VR2 oyunları

    Birleşik Krallık / Kanada Avrupa
    Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
    MADiSON VR MADiSON VR
    Beat Saber Job Simulator
    Job Simulator Beat Saber
    Legendary Tales STRIDE: Fates
    Waltz of the Wizard Pavlov
    Pavlov Swordsman VR
    Jurassic World Aftermath Collection Legendary Tales
    STRIDE: Fates Among Us VR
    Among Us VR Arizona Sunshine 2
    Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition
    Görsel: Disney Electronic Content

    En çok indirilen PlayStation VR oyunları

    Birleşik Krallık / Kanada Avrupa
    Paranormal Activity: The Lost Soul Coaster
    Creed Rise to Glory Sniper Elite VR
    Job Simulator Job Simulator
    Sniper Elite VR Creed Rise to Glory
    Vader Immortal: A Star Wars VR Series Paranormal Activity: The Lost Soul
    The Walking Dead Onslaught Batman: Arkham VR
    Beat Saber The Walking Dead Onslaught
    The Elder Scrolls V: Skyrim VR Beat Saber
    ASTRO BOT Rescue Mission Lethal VR
    Batman: Arkham VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series
    Paranormal Activity The Lost Soul
    Görsel: VRWERX

    En çok indirilen free-to-play oyunlar

    Birleşik Krallık / Kanada Avrupa
    MultiVersus Stumble Guys
    Fortnite Fortnite
    Roblox Roblox
    Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone
    Stumble Guys MultiVersus
    Apex Legends Rocket League
    Fall Guys Fall Guys
    Rocket League eFootball 2024
    Destiny 2 Apex Legends
    The Sims 4 The Sims 4

    Peki ya sizin favori PlayStation oyunlarınız hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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