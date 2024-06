Sony açıkladı: Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation oyunları

Sony her ay en popüler PlayStation oyunlarını paylaşmaya devam ediyor. Japon teknoloji devinden gelen son bilgilere göre Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Geçtiğimiz ay PS dünyasına damgasını vuran birbirinden ilgi çekici ve heyecan dolu oyunlar sıralandı.

Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Sea of Thieves ilk sırada yer alıyor. PlayStation 4 cihazlarında zirveyi Minecraft üstleniyor. PlayStation VR2 cihazında Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, PlayStation VR’da ise Coaster ve Paranormal Activity: The Lost Soul birinciliği paylaştı. Son olarak free-to-play oyunlarda MultiVersus ile Stumble Guys başarısını sürdürdü.

En çok indirilen PlayStation 5 oyunları

Birleşik Krallık / Kanada Avrupa Sea of Thieves Sea of Thieves Madden NFL 24 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare III F1 24 HELLDIVERS 2 Assassin’s Creed Mirage Grand Theft Auto V HELLDIVERS 2 NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare III MLB The Show 24 TopSpin 2K25 Stellar Blade Fallout 4 Fallout 4 Who’s Your Daddy?! Who’s Your Daddy?! Stellar Blade Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Valhalla Grounded It Takes Two Another Crab’s Treasure NBA 2K24 Marvel’s Spider-Man 2 Among Us NHL 24 Grounded Killer Klowns From Outer Space: The Game Marvel’s Spider-Man 2 Rise of the Ronin Resident Evil 4 Assassin’s Creed Mirage Gran Turismo 7 WWE 2K24 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ELDEN RING The Crew Motorfest

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları

Birleşik Krallık / Kanada Avrupa Minecraft Minecraft Red Dead Redemption 2 A Way Out Fallout 4 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops III The Forest A Way Out Fallout 4 Gang Beasts Kingdom Come: Deliverance Madden NFL 24 Gang Beasts Batman: Arkham Knight Assassin’s Creed Odyssey The Forest Batman: Arkham Knight Call of Duty: Modern Warfare III Grand Theft Auto V Fallout 76 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Grand Theft Auto V Far Cry 5 Mortal Kombat X Firewatch Stardew Valley Call of Duty: Black Ops III Kingdom Come: Deliverance Mortal Kombat X Far Cry 5 Middle-earth: Shadow of War Mad Max Resident Evil 6 RESIDENT EVIL 5 RESIDENT EVIL 5 MLB The Show 24 Mad Max Resident Evil 6 Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

En çok indirilen PlayStation VR2 oyunları

Birleşik Krallık / Kanada Avrupa Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition MADiSON VR MADiSON VR Beat Saber Job Simulator Job Simulator Beat Saber Legendary Tales STRIDE: Fates Waltz of the Wizard Pavlov Pavlov Swordsman VR Jurassic World Aftermath Collection Legendary Tales STRIDE: Fates Among Us VR Among Us VR Arizona Sunshine 2

En çok indirilen PlayStation VR oyunları

Birleşik Krallık / Kanada Avrupa Paranormal Activity: The Lost Soul Coaster Creed Rise to Glory Sniper Elite VR Job Simulator Job Simulator Sniper Elite VR Creed Rise to Glory Vader Immortal: A Star Wars VR Series Paranormal Activity: The Lost Soul The Walking Dead Onslaught Batman: Arkham VR Beat Saber The Walking Dead Onslaught The Elder Scrolls V: Skyrim VR Beat Saber ASTRO BOT Rescue Mission Lethal VR Batman: Arkham VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series

En çok indirilen free-to-play oyunlar

Birleşik Krallık / Kanada Avrupa MultiVersus Stumble Guys Fortnite Fortnite Roblox Roblox Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Stumble Guys MultiVersus Apex Legends Rocket League Fall Guys Fall Guys Rocket League eFootball 2024 Destiny 2 Apex Legends The Sims 4 The Sims 4

Peki ya sizin favori PlayStation oyunlarınız hangileri?