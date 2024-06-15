Sony açıkladı: Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation oyunları

Sony her ay en popüler PlayStation oyunlarını paylaşmaya devam ediyor. Japon teknoloji devinden gelen son bilgilere göre Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Geçtiğimiz ay PS dünyasına damgasını vuran birbirinden ilgi çekici ve heyecan dolu oyunlar sıralandı.
Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Sea of Thieves ilk sırada yer alıyor. PlayStation 4 cihazlarında zirveyi Minecraft üstleniyor. PlayStation VR2 cihazında Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition, PlayStation VR’da ise Coaster ve Paranormal Activity: The Lost Soul birinciliği paylaştı. Son olarak free-to-play oyunlarda MultiVersus ile Stumble Guys başarısını sürdürdü.
İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.