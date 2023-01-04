Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili OnePlus 11 tanıtıldı

OnePlus 11 bugün resmen piyasaya çıktı. Aylardır hakkında pek çok sızıntı haberi gündeme gelen cihaz, 2023 yılının ilk Premium segmentli akıllı telefon modeli olarak lanse edildi. Hasselblad ile ortaklaşa geliştirilen yeni kameraları ile dikkatleri üzerinde toplayan model, selefine göre daha güçlü şarj kapasitesi ve yüksek performans sağlayan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle karşımıza çıktı.

OnePlus 11 özellikleri

Ekran : 6,7 inç AMOLED, Quad HD+ çözünürlük (3216 x 1440 piksel), LTPO 3.0 ile 1-120 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision ile HDR, 1300 nite kadar parlaklık

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM kapasitesi : 12 GB veya 16 GB LPDDR5X

Depolama : 256 GB veya 512 GB UFS 4.0

Arka kamera : 50 MP (Ana kamera, f/1.8, PDAF, OIS) + 48 MP (Ultra geniş açılı lens, f/2.2, 115°) + 32 MP (Telefoto kamera, f/2.0, PDAF, 2x optik yakınlaştırma)

Ön kamera : 16 MP (f/2.4)

Boyut : 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

Ağırlık : 205g

Pil : 100 watt SuperVOOC hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

Mevcut renkler : Siyah ve yeşil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13 kullanıcı arayüzü

6,67 inç AMOLED panele sahip olan OnePlus 11 cihazı, 3216 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. LTPO 3.0 teknolojisi ile gelen cihaz, pil ömrümden tasarruf elde etemk için yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştiriyor. HDR10+ ve Dolby Vision desteği taşıyan modelde 1.300 nit maksimum parlaklık sunuluyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle kullanıcılarına yüksek bir performans sunan modelde 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM kapasitesi ile 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı yer alıyor. Ne yazık ki telefonda microSD kart girişi yer almazken; Android 13 tabanlı ColorOS 13 kullanıcı arayüzü, kutudan çıkar çıkmaz kullanıcılara eşlik ediyor.

Arka tarafta yer alan dairesel kamera modülünde PDAF ve OIS destekli 50 MP ana kamera bulunuyor. Buna ek olarak 48 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma desteğine sahip 32 MP telefoto kameraya alan açılıyor. Ön kısımda ise sol tarafa konumlandırılmış bir şekilde 16 MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen modelde 100 watt SuperVOOC hızlı şarj bulunuyor. Böylelikle tam 10 dakikada yüzde 50 şarj dolumu vaat ediliyor.

OnePlus 11’in fiyatı ne kadar?

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkacak olan OnePlus 11, çok yakında küresel pazarda da yer alacak. Muhtemelen Türkiye’de de satılacak bu ileri seviye akıllı telefon modeli, şu rakamlardan alıcı karşısına çıkacak: