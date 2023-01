Skull and Bones, Ubisoft tarafından 6. kez ertelendi

Ubisoft Singapore tarafından geliştirilen ve Ubisoft imzasıyla yayınlanacak olan Skull and Bones oyunu uzun bir süredir merakla bekleniyor. Amazon Luna, Microsoft Windows, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında yayınlanması planlanan aksiyon türündeki oyun, korsanlık ve deniz savaşı konulu nefes kesici hikayesiyle henüz piyasaya çıkmadan geniş bir oyuncu grubu tarafından yakından takip ediliyor. Assassin’s Creed IV: Black Flag’in deniz savaşlarından ilham alan yapım, bugün hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.

Skull and Bones çıkış tarihi ne zaman olacak?

Uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan Skull and Bones, ilk kez E3 2017 etkinliğinde duyurulmuştu. Geçtiğimiz yıla kadar birçok kişinin iptal edildiğinden şüphelendiği oyun için firma, 8 Kasım 2022 tarihini işaret etmişti. Planlanan çıkış tarihi, 9 Mart 2023’e ertelenmişti. Şimdi ise Ubisoft, popüler yapımını altıncı defa ertelediğini duyurdu. Üstüne üstlük bu defa şirket, herhangi bir tarih vermekten de kaçındı. Bununla birlikte Fransız oyun geliştiricisi, açık dünya korsan oyununun, bu yılın ikinci yarısından itibaren başlayacak olan 2024 mali yılı içerisinde piyasaya süreceği düşünülüyor.

Skull and Bones iddialara göre bu yıl sonunda ya da 2024 yılının ortasına kadar piyasaya çıkmış olacak. Fakat Ubisoft’un tek sorunlu olduğu yapım bu korsan oyunu değil. Bunun yanı sıra şirket, eleştirmenler tarafından büyük bir beğeni toplayan Mario + Rabbids: Sparks of Hope ve Just Dance 2023 oyunlarında satış açısından beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu nedenle şirket, beklenen net geliri 830 milyon dolardan 725 milyon dolara düşürmek zorunda kaldı.

3 Ubisoft oyunu daha iptal edildi

Assassin’s Creed serisi ve Rainbow Six gibi popüler oyunların geliştiricisi olan Ubisoft şirketi, henüz halka duyurulmamış olan üç oyununun geliştirilmesini durdurmaya karar verdi. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su olan Yves Guillemot, karşılaştıkları ekonomik problemlerin performansları açısından bir hayal kırıklığı yaşattığını belirtti. Guillemot’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Son performansımızdan açıkça hayal kırıklığına uğradık. Tüketici harcamalarını etkileyen kötüleşen ekonomik koşullar bağlamında, sektör mega markalara ve sonsuz hizmet olarak oyunlara doğru kaymaya devam ederken, zıt pazar dinamikleriyle karşı karşıyayız. Mükemmel oyuncu reytingleri ve karşılamanın yanı sıra iddialı bir pazarlama planına rağmen, Mario + Rabbids: Sparks of Hope’un 2022’nin son haftalarında ve Ocak başındaki düşük performansı bizi şaşırttı. Just Dance 2023 de düşük performans gösterdi. Bu nedenle, Yönetim Kurulu onayı ile bugün önemli stratejik ve operasyonel kararlar alıyoruz.”

Ubisoft’un CEO’su ve kurucu ortağı Yves Guillemot, iptal edilen oyunlarla alakalı da bilgi verdi. Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline gibi yapımları geçtiğimiz yaz askıya aldıklarını açıklayan şirket; üç projenin daha rafa kaldırıldığını bildirdi.