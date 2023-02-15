Far Cry 6, PC ve konsollarda ücretsiz olacak

Ubisoft bugün önemli bir açıklama ile karşımıza çıktı. Şirket, Far Cry 6 oyununun çok yakında PC ve konsollar için mevcut olan tüm platformlarda ücretsiz olarak denenebileceğini açıkladı. Kullanıcıların oyunun tamamını test etmesine izin verileceği belirtilirken, aynı zamanda oyunun tam sürümünü satın almak isteyen oyuncular için özel bir fiyat teklifi sunulacağı aktarıldı.

Far Cry 6 oyunu 16 Şubat tarihinden 20 Şubat’a kadar PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında ücretsiz bir şekilde indirmeye açılacak. Küba’nın kurgusal bir versiyonu olan Yara adasında geçen oyunda kullanıcılar, baş kahraman olan Dani Rojas’ın bakış açısından bu sürükleyici dünyayı keşfetme şansı bulacak.

Far Cry 6 için kaçırılmayacak fırsat yolda

Far Cry 6’nın ücretsiz deneme sürümüne sahip olacak oyuncular, temel oyuna tamamen erişim sağlayabilecek. Ayrıca oyunun Rambo ve Stranger Things’den ilham alan çapraz görevlerine ve online iş birliklerine de ulaşabilecek. Co-op modunda oynayanlar ise oyunda kullanılabilecek White Lotus isimli bir keskin nişancı tüfeği alma hakkına sahip olacak.

Ücretsiz deneme sürümü ile Far Cry 6 oynayan kullanıcılar, 20 Şubat tarihine kadar elde ettikleri tüm ilerlemeleri kaydetme şansına erişecek ve oyuncunun devam edip tam sürümü satın alması halinde ilerlemelerini taşıyabilecek. Oyuncular aynı zamanda seçilen sürüme bağlı olarak yüzde 50 ila yüzde 70’e varan önemli indirimlerle promosyon fiyatlarından yararlanıp oyunu satın alabilecek.

16 Şubat – 20 Şubat tarihleri arasında tüm platformlarda ücretsiz bir şekilde oynanabilecek olan Far Cry 6, 2021 yılının sonundan bu yana Ubisoft tarafından belirli aralıklarla ücretsiz demolarla kullanıcılara sunuluyor. Şirket, bu şekilde daha fazla oyuncuya hitap etmeyi amaçlıyor. Fakat diğer bedava demoların aksine bu kez, oyunculara DLC dahil tüm oyunu deneyimleme fırsatı veriliyor. Bu nedenle oyunun hikayesini satın almak zorunda kalmadan tamamlamak mümkün bir hale gelecek.

Far Cry 6’nın fiyatı şu anda Epic Games Store platformunda standart sürümü ile 699 TL’den listeleniyor. Lüks Sürüm, 939 TL’ye satılırken; Altın Sürüm ise 1.169 TL karşılığında elde edilebiliyor. Son olarak ana oyun, Lost Between Worlds genişletme paketi ve sezon kartı ile Yılın Oyunu Sürümü 1.399 TL’den alıcılara hitap ediyor. Fakat oyun, 16 Şubat’ta başlayacak deneme sürümüyle birlikte büyük indirimlerle karşımıza çıkacak.

Far Cry 6 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz / Intel i5-4460 – 3.2 GHz

: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz / Intel i5-4460 – 3.2 GHz Ekran Kartı : AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GTX 960 (4 GB)

: AMD RX 460 (4 GB) / NVIDIA GTX 960 (4 GB) Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: