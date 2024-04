Skandal iddia: Facebook yıllardır özel mesajları Netflix ile paylaşıyor

Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu Facebook skandal bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre şirket, kullanıcı verilerini tehlikeye atarak güvenliklerini tehdit ettikleri öne sürülüyor. Söylentiler doğrultusunda bu iki platform, 10 yıldan uzun bir süredir kullanıcıların özel verilerini tamamen keyfi olarak birbirleriyle paylaşıyor.

Ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre Facebook, Netflix’teki tüm kullanıcıların izleme geçmişini öğrenme fırsatı karşılığında, Netflix’e Facebook Messenger uygulamasındaki tüm özel mesajlara erişim izni verdi. İlk kez 2013 yılında başladığı öne sürülen bu skandal olay, Mark Zuckerberg liderliğindeki firmanın bazı Facebook Extended API anlaşmaları yapmasıyla başladı. Bununla beraber Inbox API anlaşmasıyla birlikte Netflix ve Facebook arasında bu tartışmalı anlaşma sağlandı.

Eski adı Facebook olan Meta şirketi günümüzde WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger ve Oculus gibi popüler markaların sahibi olarak biliniyor. Yakın zaman önce gerçekleştirilen bir antitröst davasında firma, Netflix’e kullanıcıların özel mesajlarına erişim izni vermesiyle başladı. Geçen yılın Nisan ayında Facebook Watch platformunun Meta tarafından iptal edilmesi ile birlikte bu olay tartışmaya açıldı.

Mahkemede yer alan detaylar doğrultusunda Netflix, Facebook’taki büyük reklam harcamaları nedeniyle Meta şirketiyle yakınlık içerisinde. Bununla birlikte şirketin, Facebook’un dijital yayıncılık alanına girmesini engellediği ifade ediliyor. Facebook Watch hizmetini aniden kapatma kararı alan firmanın, 2013’te Netflix ile başlayan bu skandal anlaşma nedeniyle böyle bir hamlede bulunmak zorunda kaldığı öne sürülüyor.

Maximilian Klein ve Sarah Grabert, Amerika Birleşik Devletleri’nde Netflix ve Facebook platformlarının özel bir anlaşma içinde oldukları gerekçesiyle toplu dava açtı. Facebook’un kullanıcıların özel verilerini Netflix ile paylaşarak büyük bir suç işlediği dile getirildi.

Meta sözcüsü Andy Stone konuya ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların tümünü reddetti. Stone’un konuyla alakalı ifadeleri şu şekilde oldu:

Shockingly untrue. Meta didn’t share people’s private messages with Netflix. The agreement allowed people to message their friends on Facebook about what they were watching on Netflix, directly from the Netflix app. Such agreements are commonplace in the industry. https://t.co/qjeC0iF9Kv

— Andy Stone (@andymstone) April 2, 2024