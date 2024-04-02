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    Skandal iddia: Facebook yıllardır özel mesajları Netflix ile paylaşıyor

    İddialara göre Facebook, 2013'te sağladığı özel bir anlaşmayla birlikte kullanıcıların özel mesajlarını Netflix ile paylaşıyor.
    Facebook ve Netflix

    Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu Facebook skandal bir iddia ile gündeme geldi. İddialara göre şirket, kullanıcı verilerini tehlikeye atarak güvenliklerini tehdit ettikleri öne sürülüyor. Söylentiler doğrultusunda bu iki platform, 10 yıldan uzun bir süredir kullanıcıların özel verilerini tamamen keyfi olarak birbirleriyle paylaşıyor.

    Ortaya çıkan mahkeme belgelerine göre Facebook, Netflix’teki tüm kullanıcıların izleme geçmişini öğrenme fırsatı karşılığında, Netflix’e Facebook Messenger uygulamasındaki tüm özel mesajlara erişim izni verdi. İlk kez 2013 yılında başladığı öne sürülen bu skandal olay, Mark Zuckerberg liderliğindeki firmanın bazı Facebook Extended API anlaşmaları yapmasıyla başladı. Bununla beraber Inbox API anlaşmasıyla birlikte Netflix ve Facebook arasında bu tartışmalı anlaşma sağlandı.

    Facebook ve Netflix için toplu dava açıldı

    Eski adı Facebook olan Meta şirketi günümüzde WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger ve Oculus gibi popüler markaların sahibi olarak biliniyor. Yakın zaman önce gerçekleştirilen bir antitröst davasında firma, Netflix’e kullanıcıların özel mesajlarına erişim izni vermesiyle başladı. Geçen yılın Nisan ayında Facebook Watch platformunun Meta tarafından iptal edilmesi ile birlikte bu olay tartışmaya açıldı.

    Mahkemede yer alan detaylar doğrultusunda Netflix, Facebook’taki büyük reklam harcamaları nedeniyle Meta şirketiyle yakınlık içerisinde. Bununla birlikte şirketin, Facebook’un dijital yayıncılık alanına girmesini engellediği ifade ediliyor. Facebook Watch hizmetini aniden kapatma kararı alan firmanın, 2013’te Netflix ile başlayan bu skandal anlaşma nedeniyle böyle bir hamlede bulunmak zorunda kaldığı öne sürülüyor.

    Maximilian Klein ve Sarah Grabert, Amerika Birleşik Devletleri’nde Netflix ve Facebook platformlarının özel bir anlaşma içinde oldukları gerekçesiyle toplu dava açtı. Facebook’un kullanıcıların özel verilerini Netflix ile paylaşarak büyük bir suç işlediği dile getirildi.

    Meta söz konusu iddiaları reddetti

    Meta sözcüsü Andy Stone konuya ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların tümünü reddetti. Stone’un konuyla alakalı ifadeleri şu şekilde oldu:

    “Şaşırtıcı derecede yanlış. Meta, kişilerin özel mesajlarını Netflix ile paylaşmadı. Anlaşma, insanların doğrudan Netflix uygulamasından Netflix’te izledikleri içerik hakkında Facebook’taki arkadaşlarına mesaj göndermesine olanak tanıdı. Bu tür anlaşmalar sektörde olağandır.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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