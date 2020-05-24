Siber Zorbalığa Uğrayan Japon Güreşçi Hana Kimura Hayatını Kaybetti

Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen siber zorbalık ve sosyal medya platformlarında yapılan linçler, insanların hayatını karartmaya devam ediyor. Son zamanlarda siber zorbalığa uğrayan Hana Kimura da bunun son örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

22 yaşındaki Japon güreşçi ve Netflix’in “Terraced House” isimli reality şovunun yıldızı Hana Kimura, uğradığı siber zorbalığın ardından hayatını kaybettiği belirtildi. Kimura’nın ölümü, güreş organizasyonu Stardom Westling tarafından da doğrulandı.

Hana Kimura’nın ölüm sebebi için henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak ölümünden kısa bir süre önce Kimura’nın siber zorbalığa uğradığını ima eden sosyal medya paylaşımları yaptığı belirtildi.

Son yapmış olduğu Instagram hikaye paylaşımında kedisiyle fotoğrafını paylaşan Hana Kimura, bu paylaşımında “Hoşçakalın” ifadesini kullandı.

Kendine zarar verdiği görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımlarında ise “Artık insan olmak istemiyorum. Sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, sizi seviyorum. Hoşçakalın” dediği belirtildi.

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları tarafında linç edilen Hana Kimura’nın bu baskılara dayanamadığı ve ölüm sebebinin bununla ilişkili olduğu düşünülüyor. Yani Kimura’nın paylaşımları ve son zamanlarda uğradığı siber zorbalığın, Kimura’yı intihara sürüklediği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Twitter’da açıklama yapan Japonya’nın eski Başbakanı Yukio Hatoyama, hükümetin siber zorbalık konusunda alınacak önlemler ve ceza düzenlemeleri konusunun gündeme alınması gerektiğini belirtti.