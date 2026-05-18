Samsung, Galaxy Z Flip serisini sonlandırmaya hazırlanıyor olabilir

Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy Z Flip 9 modelini piyasaya sürmeyerek kapaklı telefon serisini sonlandıracağı iddia edildi.

Yükselen üretim maliyetleri ve büyük ekranlı modellere yönelik tüketici ilgisinin strateji değişikliğinde rol oynadığı belirtildi.

Şirketin ilerleyen dönemde katlanabilir cihaz pazarındaki varlığını yalnızca Galaxy Z Fold modelleriyle sürdürmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki stratejisini tamamen değiştireceği konuşuluyor. Sektörden gelen son bilgilere göre şirket, dikey katlanabilir ekran yapısına sahip popüler kapaklı telefon serisi Flip’e veda etmeye hazırlanıyor.

Weibo üzerinde paylaşımlar yapan sızıntı kaynağı Momentary Digital, teknoloji devinin gelecek yıl Galaxy Z Flip 9 modelini piyasaya sürmeyebileceğini öne sürdü. Paylaşılan raporlara göre, 22 Temmuz tarihinde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide ve Galaxy Z Flip 8 modelleri yan yana sergilenecek.

Ancak pazar analizleri ve planlama süreçleri göz önüne alındığında, serinin son üyesinin Galaxy Z Flip 8 olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefon üretim planlamalarının en az bir yıl öncesinden başladığını hatırlatan sızıntı kaynağı, Galaxy Z Flip 9 modeline dair hiçbir erken geliştirme bilgisinin bulunmamasının serinin geleceğini tehlikeye attığını vurguladı.

Katlanabilir telefon pazarında strateji değişiyor

Samsung’un almış olduğu bu kararın arkasında üç temel neden sıralanıyor. İlk olarak, giderek yükselen üretim maliyetleri kompakt katlanabilir cihazları üreticiler açısından daha az cazip hale getiriyor. İkinci olarak, mevcut kapaklı tasarım dilinin inovasyon ve tasarım geliştirmeleri konusunda sınırlarına ulaştığı düşünülüyor.

Son olarak ise daha büyük ekran sunan katlanabilir telefonların kullanıcılara daha yüksek verimlilik deneyimi sağlaması ve şirketlere daha fazla kâr marjı getirmesi ön plana çıkıyor.

Büyük ekranlı katlanabilir cihazlara ilgi artıyor

Sızıntı kaynağı, Huawei’nin Pura X Max modelinin gördüğü yoğun ilginin, tüketicilerin büyük ekranlı katlanabilir cihazlara yöneldiğini kanıtladığını savunuyor. Küresel akıllı telefon pazarında 2026 yılı itibarıyla büyük amiral gemisi markalarının yeni kapaklı modeller tanıtmamış olması, sektör genelinde bir strateji değişikliğine işaret ediyor.

Samsung’un 2027 yılındaki katlanabilir cihaz kadrosunda ise yalnızca Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Fold 9 Wide modellerinin yer alacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte de resmi bir açıklama gelene kadar söz konusu iddialara temkinli yaklaşmakta fayda var.

Merak edenler için Samsung’un şu anda piyasada olan en iyi kapaklı telefonlarından biri olan Galaxy Z Flip 7’nin teknik özellikleri şu şekilde:

Boyutlar: Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm

188 gram

188 gram Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: 1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran

1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran İşlemci: Samsung Exynos 2500

Samsung Exynos 2500 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera

10 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.300 mAh pil

25W şarjlı 4.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü