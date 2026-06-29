Android 17 tabanlı One UI 9.0 alamayacak Samsung cihazları ortaya çıktı

- Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini alamayacak Samsung cihazları netleşmeye başladı.
- Güncelleme çok sayıda amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi cihazda yayınlanacak.
- Fakat ne yazık ki birçok eski model, bu yeni güncellemeden faydalanamayacak.
Android 17 işletim sistemini temel alan One UI 9 güncellemesini alamayacak Samsung akıllı telefon ve tablet modelleri belli oldu. İlerleyen aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen yeni arayüz sürümü için geri sayım deveam ederken, hangi cihazların bu büyük yazılımdan mahrum kalacağı da nihayet netlik kazanmaya başladı.
Samsung şimdilik ne yazık ki güncellemenin resmi dağıtım listesini açıklamadı. Fakat şirketin halihazırda devam eden uzun vadeli yazılım güncelleme politikası, yeni güncellemeden yararlanamayacak modelleri erkenden gözler önüne esriyor. Yapılan analizler, çok sayıda popüler cihazın bu güncellemeye ulaşamayacağına işaret ediyor.
Güncelleme desteği kesilecek Samsung telefonlar belli oldu
Gizmochina’nın haberine göre Android 17 alamayacak Samsung telefonlar listesinde yalnızca giriş ve orta seviye cihazlar yer almıyor. Bunun yanı sıra bir döneme damgasını vuran Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra gibi eski amiral gemileri de listede kendine yer buluyor.
Fiyat-performans odaklı Galaxy S21 FE de güncelleme alamayacak telefonlar listesinde mevcut. Öte yandan eski katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerinin de One UI 9’dan yararlanamayacağı doğrulanıyor.
Android 17 işletim sistemi tabanlı One UI 9 arayüz güncellemesini alamayacak Samsung akıllı telefon ve tablet modelleri şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy A serisi
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A14 (4G / 5G)
- Galaxy A06
- Galaxy A05
- Galaxy A05s
Galaxy M serisi
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M05
Galaxy F serisi
- Galaxy F53 5G
- Galaxy F33 5G
- Galaxy F14
- Galaxy F05
Diğer XCover serisi
- Galaxy XCover 6 Pro