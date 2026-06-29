Android 17 tabanlı One UI 9.0 alamayacak Samsung cihazları ortaya çıktı

Reklam

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini alamayacak Samsung cihazları netleşmeye başladı.

Güncelleme çok sayıda amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi cihazda yayınlanacak.

Fakat ne yazık ki birçok eski model, bu yeni güncellemeden faydalanamayacak.

Android 17 işletim sistemini temel alan One UI 9 güncellemesini alamayacak Samsung akıllı telefon ve tablet modelleri belli oldu. İlerleyen aylarda resmi olarak tanıtılması beklenen yeni arayüz sürümü için geri sayım deveam ederken, hangi cihazların bu büyük yazılımdan mahrum kalacağı da nihayet netlik kazanmaya başladı.

Samsung şimdilik ne yazık ki güncellemenin resmi dağıtım listesini açıklamadı. Fakat şirketin halihazırda devam eden uzun vadeli yazılım güncelleme politikası, yeni güncellemeden yararlanamayacak modelleri erkenden gözler önüne esriyor. Yapılan analizler, çok sayıda popüler cihazın bu güncellemeye ulaşamayacağına işaret ediyor.

Reklam

Güncelleme desteği kesilecek Samsung telefonlar belli oldu

Gizmochina’nın haberine göre Android 17 alamayacak Samsung telefonlar listesinde yalnızca giriş ve orta seviye cihazlar yer almıyor. Bunun yanı sıra bir döneme damgasını vuran Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra gibi eski amiral gemileri de listede kendine yer buluyor.

Fiyat-performans odaklı Galaxy S21 FE de güncelleme alamayacak telefonlar listesinde mevcut. Öte yandan eski katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerinin de One UI 9’dan yararlanamayacağı doğrulanıyor.

Android 17 işletim sistemi tabanlı One UI 9 arayüz güncellemesini alamayacak Samsung akıllı telefon ve tablet modelleri şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy A serisi

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A14 (4G / 5G)

Galaxy A06

Galaxy A05

Galaxy A05s

Galaxy M serisi

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M14

Galaxy M05

Galaxy F serisi

Galaxy F53 5G

Galaxy F33 5G

Galaxy F14

Galaxy F05

Diğer XCover serisi

Galaxy XCover 6 Pro