Samsung Galaxy S25 Ultra serinin kamera iyileştirmesi alan tek modeli olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakın zamanda yeni ürünleriyle karşımıza çıkacak. 10 Temmuz tarihinde Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Ring gibi uzun süredir beklenen ürünlerini duyurmaya hazırlanan şirket, bununla birlikte yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi üzerinde çalışmayı da sürdürüyor.

Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son raporlara göre serinin standart modeli ve Galaxy S25 Plus’ta herhangi bir kamera iyileştirmesi olmayacak. Kamera tarafında iyileştirme alan serinin tek modeli Galaxy S25 Ultra olarak karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+ kamera iyileştirmesi almayacak

GalaxyClub’ın haberine göre merakla beklenen Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri bu yıl piyasaya çıkan Galaxy S24 ve Galaxy S24+ ile aynı kamera setine ev sahipliği yapacak. Yeni modellerin yine üçlü kamera kurulumuyla geleceği ve ön tarafta 12 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olacağı ifade ediliyor.

Serinin yeni modellerinin kamera tarafta herhangi bir iyileştirme almaması halinde Samsung dört nesildir aynı kamera sistemini karşımıza çıkarmaya devam etmiş olacak. Her ne kadar mevcut sistem mobil fotoğrafçılar için harikulade bir deneyim vaat etse de bazı kullanıcılar kamerada birtakım yenilikler bekliyordu. Ancak ne yazık ki bu anlamda beklentiler havada kalacak gibi görünüyor.

Galaxy S25 Ultra mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayacak

Samsung’un beklenen performans canavarı akıllı telefon serisinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S25 Ultra modeli, seride kamera iyileştirmesi alan tek model olarak lanse edilecek. Bilindiği üzere cihaz 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP periskop telefoto lens ve 10 MP telefoto lensle karşımıza çıkmıştı. Serinin yeni üyesi ise 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x ile 5x yakınlaştırmaya sahip iki adet 50 MP’lik telefoto lensle piyasaya sunulacak.

Galaxy S24 Ultra’da yer alan 3x ve 5x yakınlaştırmalı 12 MP ve 10 MP’lik telefoto lenslerde ciddi bir iyileştirmeye yer veren şirket, bu sayede kullanıcıların uzak mesafelerde bile son derece kaliteli çekimler yapmalarına olanak sağlayacak. Öte yandan 12 MP’lik ultra geniş açılı lensin de 50 MP’lik bir sensörle değiştirilmesi yine mobil fotoğrafçılık deneyimini artırmaya katkıda bulunacak.

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