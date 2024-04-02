Üst düzey donanıma sahip Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra yolda

Katlanabilir telefon pazarı her geçen gün büyümeye devam ederken, bu anlamda öncü markalardan bir tanesi olarak kabul edilen Samsung, önemli bir hamle için kolları sıvamış durumda. Bilindiği üzere şirket, her ne kadar katlanabilir telefon pazarına hakim olsa da son yıllarda bu alandaki popülaritesini bir miktar kaybetti. Rakip markaların uygun fiyatlı katlanan telefonları bu noktada kırılmayı sağlayan temel faktörlerden biri oldu. Ancak şirket, yine de pazardaki hakimiyetini başkalarına kaptırma niyetinde değil.

Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, katlanabilir telefon portföyünü genişletmek için yeni seçenekler üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu oldu. Galaxy Z Fold 6 SE olarak da lanse edilen bu seçeneğin yanı sıra şirketin üst düzey bir performans vaat eden Galaxy Z Fold 6 Ultra üzerinde de çalıştığı öğrenildi.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra bu yaz piyasaya çıkacak

Şimdiye kadar gelen bazı sızıntılar, Samsung’un bu yaz gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde, standart modelle beraber Galaxy Z Fold 6 Ultra modelini de piyasaya süreceğine işaret ediyordu. Fakat ne yazık ki şu ana dek bununla alakalı bilgiler oldukça sınırlıydı.

GalaxyClub’ın aktardığı bilgilere göre bu sürpriz cihaz, SM-F958 model numarasıyla gün yüzüne çıktı. Söz konusu modelin, Galaxy Z Fold serisini bir üst seviyeye çıkaracak Ultra cihazı olduğu tahmin ediliyor. Bu seçenekle birlikte şirket, amiral gemisi donanıma sahip bir katlanabilir telefon ile rakipleriyle arasındaki mesafeyi genişletmeyi planlıyor.

Cihaz yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacak

Samsung’un yeni performans canavarı katlanabilir telefonu, ne yazık ki satış konusunda belirli bölgelerle sınırlı tutulacak gibi görünüyor. İddialara göre cihaz, Samsung firmasının ana vatanı olan Güney Kore’de piyasaya sürülecek. Tahminlere göre telefonun diğer ülkelerde satışı mümkün olmayacak.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra modeli yalnızca Güney Kore pazarına özel bir versiyon olarak karşımıza çıkabilir. Şimdilik ne yazık ki beklenen katlanabilir telefon modelinin küresel pazarda raflara geleceğine ilişkin herhangi bir detaya rastlanmadı. Dolayısıyla cihazın küresel lansmanı maalesef hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir.

Elbette bunun şimdilik bir tahminden ibaret olduğunu belirtmekte yarar var. Cihaz, ilerleyen haftalarda Avrupa’daki düzenleyici kurumlarda karşımıza çıkabilir. Öte yandan model, beklendiği gibi diğer ülkelerde satışa çıkmazsa, Kore’de göreceği yüksek ilgi sayesinde gelecek yıl çıkacak yeni sürümü için global bir lansman düzenleme fikri doğabilir.

Titanyum yapıya sahip olması beklenen Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipi yer alacak. Gorilla Glass Armor cam koruma teknolojisinden yararlanacak ürün, amiral gemisi bir donanımla dikkatleri üzerine çekecek.

Peki ya sizin Galaxy Z Fold 6’dan beklentileriniz neler? Cihazın Türkiye pazarına raflara gelmesini ister miydiniz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!