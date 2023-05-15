Galaxy Z Flip 5, Samsung DeX desteğiyle gelecek

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Uzun yıllardır Galaxy Z Flip ve Z Fold serileri ile katlanabilir telefon pazarına liderlik yapan şirket, seriye gelecek yeni cihazla birlikte önemli bir yeniliğe gitmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere şimdiye kadar Samsung’un katlanan modellerinde, telefonu taşınabilir PC’ye dönüştüren bir özellik olan Samsung DeX desteği ne yazık ki yer almıyordu. Ancak ortaya çıkan son iddialar, bu durumun Samsung Galaxy Z Flip 5 modeli ile değişeceğine işaret ediyor.

Sammobile tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip 5’te uyumluluğa yer verecek. Bununla beraber şirketin bir sonraki katlanabilir telefonu, serinin en küçük boyuta sahip modeli olarak karşımıza çıkacak. Peki ya Samsung DeX desteği ile birlikte yeni katlanan telefonda bizleri neler bekliyor olacak? İşte detaylar…

Samsung Dex şirketin yeni katlanabilir telefonunda çalışacak

Samsung DeX hizmeti, akıllı televizyon ya da monitör üzerinden kablosuz bir şekilde veya şirket tarafından resmi olarak satılan HDMI adaptörü aracılığıyla harici bir ekrana yansıtılabilen bir masaüstü arayüzünü kapsıyor. Buna ek olarak, eksiksiz bir şekilde bir bilgisayar deneyimine sahip olmak için bir fare ve klavye bağlamak da mümkün kılınıyor.

Tabletlerde bu özelliklerden yararlanmak için harici bir monitöre ihtiyaç bulunmuyor. DeX, cihazın doğrudan kendisine bağlanıyor. Akıllı telefonlar daha küçük olan ekran boyutları sebebiyle monitörsüz çalışmayı desteklemiyor. PC’de bu özelliği etkinleştirmek için bir USB-C kablosu kullanmak istemeniz durumunda Windows ve Mac için bir uygulama sunuluyor.

Şu anda Samsung Galaxy Z Flip 5 için henüz resmi bir tarih verilmiş değil. Fakat heyecanla beklenen katlanabilir telefon modelinin Temmuz ayı sonunda gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulması tahmin ediliyor. Etkinliğin bir diğer önemli ismi olarak ise Galaxy Z Fold 5 bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5, Always-On Display desteği sunacak

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu ile ilgili bir başka beklenti ise cihazın ekranlarında Always-On Display özelliğinin yer alacağı olarak görülüyor. Bilindiği üzere şirket, ekranlarında bu özelliğin adeta öncülüğünü yaptı. Ancak Apple ilk kez bu özelliği iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanmaya başlayarak Samsung’un tahtını elinden aldı.

Sammobile’ın iddialarına göre Samsung Galaxy Z Flip 5, Always-On Display özelliğini bünyesinde taşıyacak. Bu sayede şirket, yıllardır cihazlarında benimsemiş olduğu bu özelliği katlanabilir telefonlarına da getirmiş olacak.