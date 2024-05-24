Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın “tanıdık” tasarımları sızdırıldı

Samsung’un yeni katlanabilir telefon modelleri için geri sayım başlamış durumda. Merakla beklenen Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın şık tasarımları ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülere göre cihazlar, Samsung kullanıcılarının alışık olduğu bir tasarıma ev sahipliği yapacak.

Ortaya çıkan görüntülere göre Samsung’un yeni telefonları, şirketin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24 ailesinden ilham alan bir görünüm içerecek. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 nasıl görünecek?

Şimdiye dek yapmış olduğu doğru tahminlerle adından söz ettiren Roland Quandt tarafından sızdırılan görüntüler, merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6’nın nasıl görüneceğine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Yukarıda yer alan görüntüler, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Flip 6’nın kasasına ait. “Üçüncü taraf bir şirketten Galaxy Z Flip 6 kılıfı. AliExpress’teki herhangi bir marka değil,” açıklamasına yer veren Quandt, cihazın Galaxy S24 serisine oldukça benzeyen tasarımını gözler önüne seriyor.

Sızdırılan Galaxy Z Fold 6 kılıfları da yine Galaxy S24’e oldukça benzeyen bir görünümle karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi cihazları için ortak bir estetik dil yaratmayı planlayan Samsung, katlanabilir telefonlarını üst düzey cihazlarıyla eşleşen bir tasarımla tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.

Yakın zaman önce çeşitli düzenleyici kurumlardan onay alan Galaxy Z Flip 6’nın 50 MP ana kameraya sahip olacağı doğrulanmıştı. Çift kamera setine ev sahipliği yapacak cihaz, mobil fotoğrafçılar için etkileyici kareler ortaya koymaya yardımcı olacak. Bunun yanı sıra Galaxy Z Fold 6’da ise üçlü kamera sistemi bulunacak. Düz kenar tasarımıyla gelecek ürün, yan tarafa yerleştirilen bir parmak izi tarayıcısı taşıyacak.

Galaxy Unpacked lansmanı için geri sayım başladı

Heyecan uyandıran lansman etkinliği için oldukça az bir süre kaldı. Lansmana yaklaşırken cihazlarla alakalı yeni sızıntılar da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son sızıntılarla birlikte Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’nın tasarımları gözler önüne serilirken, artık geriye yalnızca resmi bir onay beklemek kalıyor.

10 Temmuz tarihinde Paris’te düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürecek. Ayrıca şirketin yine bu etkinlikte Galaxy Ring akıllı yüzüğü, Galaxy Watch 7 akıllı saati ve son olarak yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3’ü karşımıza çıkaracağı tahmin ediliyor.

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