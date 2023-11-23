Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition resmen tanıtıldı

Samsung, akıllı telefonları için sınırlı sayıda üretilen özel edisyonlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak Fransız moda markası Maison Margiela ile anlaşan şirket, markanın kendine has tarzını amiral gemisi katlanabilir telefonuyla harmanladı. Daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition bugün resmi olarak duyuruldu.

Samsung’un lüks moda markası ile iş birliği içerisinde geliştirdiği yeni katlanabilir telefon modeli, Galaxy Z Flip 5’in orijinal donanımını koruyarak geliyor. Cihaz yalnızca görsel bazı değişiklikler sunarak, özellikle de moda tutkunları için göz alıcı bir tasarıma kapı açıyor.

Samsung’dan sıra dışı bir tasarım

Yeni ürününü hayranlarına duyuran Samsung, modelin “tazelik ve sıra dışılık isteyenler için” iyi bir seçenek olduğunu vurguladı. Flipsuit kartlarını kullanarak cihazı iki farklı stille özelleştirmeye izin veriliyor. Bununla birlikte kutunun içine açık dikişli ve Maison Margiela logosunu taşıyan deri kaplamalı özel bir koruyucu kılıf da sunuluyor. Bu sayede telefon düşme ya da fiziksel darbe gibi tehlikelere karşı korunurken, potansiyel hasarların önüne geçilip aynı zamanda tasarım konusunda da ince dokunuşlarda bulunuluyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition, dış tasarım konusundaki görsel değişikliklerin yanı sıra içeride özelleştirilmiş duvar kağıtları ve animasyonlar ile birlikte geliyor. Ürün ambalajı kağıt bazlı bir kumaşla gelerek son derece şık bir görünüm çiziyor. Bu tercihle birlikte şirket, dikim atölyelerinde bulunan saklama çekmecelerine benzer bir görünüm ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela Edition özellikleri