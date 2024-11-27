Samsung Galaxy S25 Ultra’nın gizemli videosu Reddit’te ortaya çıktı

Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın göz alıcı tasarımı ortaya çıktı.

Reddit'te paylaşan ve kısa sürede viral haline gelen video, cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Galaxy S25 Ultra'nın selefine göre tasarım konusunda önemli iyileştirmeler alacağı görülüyor.

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. S24 Ultra’nın halefi olarak önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin merak uyandıran tasarımı ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dikkat çeken son sızıntı, cihazın gerçek tasarımını bir video eşliğinde bizlere gösteriyor.

Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapacak ve “2025’in en iddialı Android telefonu” olarak lanse edilecek yeni Samsung cihazı, popüler sosyal medya platformu Reddit’te sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Videoyu yayınladıktan sonra hesabını silen anonim bir kullanıcı tarafından yayınlanan görüntüler, beklenen yeni modelin tasarım konusunda selefine göre önemli ölçüde iyileştirmelere sahip olacağına işaret ediyor.

Galaxy S25 Ultra tasarımı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı

Reddit topluluğunda kısa süre içinde hızla yayılan video, cihazın “Galaxy S24 Ultra” olduğunu öne süren ironik bir başlıkla yayınlandı. Ancak mevcut modelin keskin kenarlarına göre daha yuvarlak bir profile sahip olan cihazın özellikle de köşelerinde tasarım farklılıkları açık bir şekilde görülüyor.

Videoda gösterilen cihaz Titanyum Mavisi, Titanyum Grisi ve Titanyum Gümüş ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanan dört renk seçeneğinden biri olan Titanyum Siyahı renginde bir prototip ya da üretim öncesi model gibi görünüyor.

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Teknik özellikleri neler olacak?

Galaxy S25 Ultra modelinin “Ultra” serisinin ayırt edici özelliği olan düz ekranı koruyarak, selefine göre çok daha ince bir yapıyla piyasaya çıkacağı vurgulanıyor. Merakla beklenen telefonun performans açısından önemli bir sıçrama vaat eden yeni Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılacağı öne sürülüyor.

Android 15 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak Galaxy S25 Ultra, iddialara göre 6,8 inç AMOLED ekranla gelecek. Aynı zamanda telefonun 12 GB RAM kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Samsung’un ileri teknoloji cihazlara yönelik geleneksel lansman penceresini sürdürerek Galaxy S25 serisini önümüzdeki yılın Ocak ayında resmi olarak sunması bekleniyor. Markanın en son teknolojik yeniliklerini bünyesinde barındıran “Ultra” modeli bir kez daha serinin birinci sınıf seçeneği olarak konumlandırılacak.

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Peki ya siz sızdırılan yeni Galaxy S25 Ultra tasarımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz?