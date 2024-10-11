Samsung Galaxy S25 Ultra yenilenmiş kamera tasarımıyla geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Ocak ayında piyasaya sürmesi beklenen serinin en üst modeli olacak Galaxy S25 Ultra için büyük bir tasarım değişikliğine dair söylentiler aylardır ortalıkta dolaşıyordu. İddialara göre heyecanla beklenen yeni modelin ağırlığı azaltılacak. Özellikle de uzun süreli kullanımlarda daha rahat bir tutuş sağlayacak şekilde tasarlanmış köşeleri yuvarlatılmış bir çerçeveye sahip olacak.

Ice Universe tarafından paylaşılan görüntülere göre bu tasarım değişiklikleri yalnızca çerçeve ile de sınırlı kalmayacak. Paylaşılan render görüntüsünde Galaxy S25 Ultra cihazının kamera tasarımını da yenileyeceği vurgulanıyor. Galaxy Z Fold 6’ya benzer bir tasarıma ev sahipliği yapacak model, özellikle de arka kamera halkaları ile daha keskin bir görünüme ulaşacak. Bu değişiklik kameraları daha belirgin bir hale getirmeye yardımı olacak.

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Samsung Galaxy S25 Ultra gelişmiş kamera sistemine sahip olacak

Ice Universe’e göre merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli, Temmuz ayında piyasaya çıkan Galaxy Fold 6’ya oldukça benzeyecek. Galaxy Fold 6’daki halkalar yivli bir yüzeye sahipken, Galaxy S25 Ultra’daki halkalar ise daha ince görünecek ve dört kamera merceğinin etrafını saracak.

Gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olacak Samsung Galaxy S25 Ultra modeli optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 200 MP ana kamera ile gelecek. Otomatik odaklama desteğine sahip 50 MP geniş açılı kamera ile mobil fotoğrafçılık deneyimi güçlendirilecek.

Modülde ayrıca 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 PM telefoto lens sunulacak. Cihazın ön tarafında ise etkileyici selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 12 MP’lik bir lens yer alacak.

Tasarımdaki yeniliklere ve önceki modellere göre azaltılmış kalınlığına rağmen Galaxy S25 Ultra, Samsung kullanıcılarının en çok beğendiği aksesuarlardan biri olan S Pen’e ayrılan yuvayı koruyacak. Yaklaşık 6,86 inç büyüklüğünde olacak ekran, 2X Dynamic AMOLED teknolojisiyle yapılacak ve 120 Hz yenileme hızıyla Quad HD+ çözünürlük sunacak.

Performans canavarı bir donanıma sahip olacak Galaxy S25 Ultra, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak. Galaxy AI yapay zeka yetenekleriyle güçlendirilecek telefon, 45 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılacak.

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