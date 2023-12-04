Samsung Galaxy S24 Ultra’nın S Pen kalemi ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24 ailesi ile hayranları karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni serisinin en güçlü modeli olacak Galaxy S24 Ultra seçeneği, S Pen dijital kalem desteği ile gelecek. Cihazda yer alan kalemin sertifikasyon aşamasında olduğu ortaya çıktı. Dikkat çeken bu gelişme, beklenen telefon ailesinin lansman etkinliğinin gittikçe yaklaştığına işaret ediyor.

MySmartPrice tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S24 Ultra modelinde yer alacak S Pen kalemi, Federal İletişim Komisyonu (FCC) platformunda görüldü. EJ-PS928 model numarası ile FCC’de karşımıza çıkan aksesuar şimdiden büyük bir dikkat topladı. Galaxy S24 Ultra’da bulunan S Pen’in EJ-PS918 model numarasına sahip olduğunu da eklemekte yarar var.

Galaxy S24 Ultra S Pen kalemi alışıldık tasarımı koruyacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S24 Ultra’nın S Pen’i, serinin bir önceki modelinde yer alan kaleme benzer bir tasarım ile hayranları karşısına çıkacak. Kalem, serinin önceki modellerinde gördüğümüz S Pen’e benezr bir şekilde aynı mat kaplamayla sunulacak. Öte yandan kalemi akıllı telefon ile etkileşime sokmak için yan tarafta küçük bir düğme bulunacak. Üst kısımda ise tıklanabilir bir parça göze çarpıyor.

104,64 mm uzunluğa sahip olması beklenen Galaxy S24 Ultra S Pen kalemi 2.402 ila 2.408 MHz frekansta çalışacak. Bununla birlikte kalem, cihaz ile eşleştirmede bulunmak ve aynı zamanda düşük pil tüketimi sağlamak için Bluetooth Low Energy desteğini bünyesinde taşıyacak. Şimdilik ne yazık ki FCC listesinden elde edilen veriler bunlarla sınırlı durumda. Fakat çok yakında daha fazla doğrulanmış ayrıntıyla karşılaşabileceğimiz tahmin ediliyor.

Galaxy S24 Ultra’dan neler bekleniyor?

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi, performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapacak. İddialara göre serinin Ultra modeli, titanyum bir malzemeyle karşımıza çıkacak. Bu sayede son derece şık ve kullanıcı dostu bir yapı elde edilecek. Serideki diğer modeller ise düz hatlara sahip bir gövdeyle gelecek. Şirket, üst seviye malzeme tercihini yalnızca en yüksek performanslı modelinde sunacak.

17 Ocak tarihinde tanıtılacağı iddia edilen Samsung Galaxy S24 serisi, iddialara göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipiyle gelecek. 12 GB’a kadar RAM kapasitesi sunacağı tahmin edilen seride 200 MP ana kamera bekleniyor.