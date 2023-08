Samsung Galaxy S24 Ultra, 50 MP telefoto lens ile gelebilir

Teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisi için hazırlıklarına devam ediyor. Android ekosisteminin merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon ailesi, her yıl olduğu gibi yine Ocak veya Şubat aylarında gerçekleştirilecek olan bir lansmanda tüketicilerin karşısına çıkacak. Toplamda üç modelden oluşması beklenen seride en güçlü seçenek, Galaxy S24 Ultra modeli olacak.

Galaxy S24 Ultra ile ilgili gelen son iddialar, Samsung’un kamera konusunda çeşitli iyileştirmelerde bulunacağına ve özellikle de telefoto lenste büyük sürprizler ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Hatırlayacak olursanız Galaxy S23 Ultra, 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lensiyle mobil fotoğrafçılık konusunda dikkatleri üzerine toplamıştı. Anlaşılan o ki Güney Koreli şirket, S24 Ultra ile birlikte çıtayı daha da fazla yükseğe taşıyacak.

İddialara göre Samsung Galaxy S24 Ultra modeli telefoto lensi ile hem kamera performansı konusunda rakipleriyle aradaki farkı iyice açacak hem de mobil fotoğrafçıların gözdesi haline gelecek. Gündeme düşen son sızıntılarda, merakla beklenen akıllı telefon modelinin tam 5x optik yakınlaştırma yapabilen bir telefoto lens ile gelme ihtimali üzerinde duruluyor.

Ortaya çıkan bu bilgiler, yeni Samsung cihazının selefinden çok daha iyi bir görüntü sensörüyle donatılacağını Twitter profilinde paylaşan Ice Universe (@UniverseIce) isimli bir kullanıcı tarafından duyuruldu. Kullanıcının iddialarına göre şirket, yeni modelde 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve 1/2.52″ büyüklüğünde bir sensörden oluşan bir kameraya ev sahipliği yapacak. Bu oran, S23 Ultra’nın telefoto kamerasına göre yaklaşık yüzde 40’lık bir büyümeyi temsil ediyor.

That's why it was initially rumored that S24 Ultra adopted a 5x sensor. Samsung will emphasize the 5x image quality of the sensor at thanks to the 3x 50MP zoom.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 14, 2023