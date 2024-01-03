Samsung Galaxy S24 Ultra lansmandan önce mağazada görüldü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 17 Ocak tarihinde gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sunacak. Merakla beklenen Galaxy S24 ailesi için geri sayım başlarken, serinin Ultra modeli lansmandan önce Brezilya’da ortaya çıktı. Brezilyalı bir perakende satış mağazası, telefonun öne çıkan özellikleri ve tasarımını ortaya çıkaran poster sergilemeye başladı.

Brezilyalı bir perakende mağazasının sergilediği Galaxy S24 Ultra tanıtım afişi, merakla beklenen cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. Buna ek olarak ayrıca telefonun en öne çıkan unsuru olarak lanse edilecek yapay zekası Galaxy AI vurgulanıyor. Performans canavarı bir donanıma sahip olması beklenen ürün, yapay zeka trendine katılarak bu alanda piyasadaki güçlü seçeneklerden biri olmayı hedefliyor.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy AI ile üst düzey yapay zeka özellikleri sunacak

SARPOC tarafından X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan bilgilere göre Brezilya’daki bir teknoloji mağazası, Galaxy S24 Ultra modelinin yapay zeka teknolojilerine odaklanan yenilikçi özelliklere sahip olacağını vurgulayan “Com o poder do Galaxy AI”, yani “Galaxy AI’dan güç alıyor” ifadesine yer veriyor. Heyecanla beklenen cihaz, şimdiden büyük bir pazarlama kampanyasıyla duyuruluyor.

Galaxy AI ile gelecek yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi, yapay zeka konusunda bir dizi ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında gelişmiş kamera özellikleri, daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi, daha üst düzey ve daha verimli bir performans vaat ediliyor.

Lansman öncesi ortaya çıkan cihazın tasarımı, çıkıntılı sensörlere sahip bir kamera modülünü de benimseyerek tıpkı Galaxy S23 Ultra’ya benzer bir estetik dil taşıyor. Öte yandan model, kendi renginde bir S Pen dijital kalem ile geliyor. Düz kenarlara sahip olan cihazın üst kısmında iki adet mikrofon bulunuyor.

Peki ya Galaxy AI, Galaxy S24 Ultra modeline ne gibi ayrıcalıklar kazandıracak? Tahminlere göre bu işlevler arasında aramalarda otomatik çeviri, duvar kağıdı oluşturucu, görüntü doldurma ve not özetleri gibi pratik unsurlar bulunacak. İddialara göre Super AMOLED ekranla gelecek cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak. Son olarak modelin 25 watt hızlı şarja sahip 5.000 mAh pille geleceğini de eklemekte yarar var.