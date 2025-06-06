Samsung’dan güvenlik uyarısı: Bu özelliği hemen etkinleştirin

Samsung, Galaxy telefon kullanıcılarına önemli bir güvenlik çağrısı yaptı.

Şirket, amiral gemisi telefonlarında yer alan güvenlik odaklı özelliklerin etkinleştirilmesini tavsiye ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Birleşik Krallık’ta (BK) akıllı telefon hırsızlığını azaltmayı amaçlayan İçişleri Bakanlığı kampanyası kapsamında, Galaxy kullanıcılarına en son hırsızlık önleme özelliklerini etkinleştirmeleri ve güncellemeleri çağrısında bulundu.

Samsung telefonunuzun çalınması halinde cihazı bulmanızı, kilitmenizi ve mevcut içerikleri korumanızı sağlıyor. Cihazınızı kaybettiğinizde kolaylıkla bulmanızı mümkün kılan bu seçeneği her kullanıcının aktif hale getirmesi tavsiye ediliyor.

Samsung’dan kullanıcılara güvenlik bildirimi

Şirket bu hafta iletişim kanalları ve Samsung Members platformu aracılığıyla İngiltere’deki 40 milyondan fazla Samsung hesap kullanıcısına bir güvenlik bildirimi göndermeye başladı.

Kampanya metroda, tren istasyonlarında ve ikonik Piccadilly Lights’ta reklamlar dahil olmak üzere kapsamlı bir pazarlama faaliyetine sahip. Şirketin bu noktada amacı, Samsung Knox’un güvenlik özellikleri hakkında farkındalık yaratmak olarak belirtiliyor.

Samsung ilk olarak Galaxy S25 serisinde tanıtılan One UI 7 kullanıcı arayüzünde yeni güvenlik özellikleri sunuyor. Bunlar yıl boyunca kademeli olarak diğer modellere de yayılacak. Hırsızlığa karşı ek koruma katmanları ekleyen yeni özellikler arasında kimlik doğrulama ve biyometrik doğrulama yer alıyor.

Samsung’un İngiltere ve İrlanda’daki Mobil Deneyim (MX) Ürün ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Annika Bizon , telefon hırsızlığı sorunu hakkında şunları söyledi:

“Samsung, cep telefonu hırsızlığı ve ilgili suçlar konusunda İçişleri Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalışmaya kararlıdır ve bu karmaşık sorunla mücadeleye yardımcı olmak ve sonuç olarak cep telefonu kullanıcılarının güvenliğini artırmaya yardımcı olmak için sektördeki ortaklarımızla sürekli iş birliği içindeyiz. Son One UI 7 güncellememiz, kimlik kontrolü, biyometrik kimlik doğrulama ve güvenlik gecikmesi gibi yeni hırsızlık önleme özellikleriyle mevcut korumaları daha da geliştirdi; bunların hepsi en son Galaxy S25 serimizde yer alıyor. Bu özellikler artık cihazlarımızdaki çeşitli modellere de sunuldu ve daha fazla güncelleme gelecek. Müşterilerimizin mobil cihazlarını kullanırken güvenliğini ve emniyetini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve müşterilerimizin kendilerine sunulan geniş yelpazedeki güvenlik özelliklerinin farkında olmalarını sağlamak için sıkı çalışmaya devam edeceğiz.”

Bu nedenle şirket, kullanıcı korumasını iyileştirmek ve onları mevcut güvenlik araçları hakkında bilgilendirmek için sürekli olarak çalışıyor. Yeni güvenlik özelliklerinin daha sonraki bir tarihte diğer Avrupa ülkelerindeki kullanıcılara bildirilmesi bekleniyor.

Yeni güvenlik özellikleri neler?

Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi cihazlarda mevcut olan yeni güvenlik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: