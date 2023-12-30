Samsung Galaxy S24 fiyatları sızdı: S23’ten daha ucuz olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları yolda. Merakla beklenen Galaxy S24 serisi için dünya çapında geri sayım başlarken, ortaya çıkan son iddialar, cihazların Avrupa fiyatları hakkında bilgi veriyor. Elbette ki bu rakamlar henüz şirket tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Fakat yine de tahminler, şirketin dikkat çekici bir adım atarak daha fazla tüketiciye hitap etmeyi başaracağına işaret ediyor.

17 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen yeni Galaxy S24 serisi toplamda üç modelden oluşacak. Standart modelin yanı sıra Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra seçeneklerine yer verecek seri, iddialara göre Galaxy S23 serisinden daha ucuz bir fiyatla çıkacak. Bu sayede şirket, dünya genelinde tüketicileri şaşırtarak satışlarda daha yüksek rakamlar hedefleyecek.

Samsung Galaxy S24 serisi Avrupa fiyatları

Güçlü özellikleriyle 2024’ün en iyi Android telefonları arasında yer almaya aday görünen Galaxy S24 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı. GalaxyClub tarafından aktarılan bilgilere göre seri, bir önceki sürüme göre çok daha uygun bir fiyat etiketiyle listelenecek. Ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda serinin başlangıç fiyatı 128 GB’lık temel model için 899 Euro olacak. En gelişmiş seçenek olarak lanse edilecek Galaxy S24 Ultra’nın fiyatıysa 1.809 Euro olarak belirtiliyor.

Ocak ayında piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S24 serisinin bellek yapılandırması ve Avrupa’daki satış fiyatı şekilde açıklanıyor:

Galaxy S24 128 GB : 899 Euro

Galaxy S24 256 GB : 959 Euro

Galaxy S24+ 256 GB : 1.149 Euro

Galaxy S24+ 512 GB : 1.269 Euro

Galaxy S24 Ultra 256 GB : 1.449 Euro

Galaxy S24 Ultra 512 GB : 1.569 Euro

Galaxy S24 Ultra 1 TB : 1.809 Euro

iPhone 15’e rakip olacak

Sızdırılan Galaxy S24 fiyat listesi, 128 GB dahili depolama alanına sahip iPhone 15 ile karşılaştırıldığında, Apple’ın akıllı telefonu 979 Euro başlangıç fiyatı sunuyor. Serinin diğer modelleri olan iPhone 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max cihazları ise sırasıyla 1.129 Euro, 1.239 Euro ve 1.489 Euro fiyat etiketleriyle listeleniyor.

Amiral gemisi iPhone’larla kıyaslandığında Güney Koreli teknoloji devi, daha uygun fiyata yüksek kaliteli bir performans vaat edecek gibi görünüyor.

Galaxy S23 serisinden daha ucuza satılabilir

Ortaya çıkan bu iddialar doğru olursa, Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini geçen yılki üst düzey telefonlarına göre daha uygun bir fiyatla satışa sunacak. Bilindiği üzere bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S23 modeli 979 Euro başlangıç fiyatıyla duyurulmuştu. Dolayısıyla şirketin 80 Euro’luk bir indirime gideceği öne sürülüyor.

Fakat elbette ki bunların şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu hatırlatmakta yarar var. Şimdilik şirket konuya ilişkin resmi bir doğrulamada bulunmadı. Galaxy S24’ün doğrulanmış satış fiyatını muhtemelen 17 Ocak’ta gerçekleşecek lansman tarihinde görme şansına sahip olacağız.