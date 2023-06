Samsung, Galaxy S10 5G için yazılım desteğini kesti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019 yılında Galaxy S10 5G modelini karşımıza çıkardı. 16 MP kamera, 8 GB’a kadar RAM, 4.500 mAh pil kapasitesi, 6.7 inç Dinamik AMOLED ekran ve Exynos 9820 işlemciyle dönemine göre olağanüstü bir performans vaat eden cihaz, bugün halen az sayıda kişi tarafından da olsa kullanılıyor. Ancak ne yazık ki Samsung’un bir döneme damgasını vuran akıllı telefonu, bugün üzücü bir haberle kullanıcılarının karşısına çıktı.

Samsung’un Galaxy S10 modeli için yazılım desteğini sonlandırdığı öğrenildi. Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy S10e, S10 ve S10+ modelleri için destek sürelerinin sonuna gelindiği açıklamıştı. Aynı zamanda bu cihazların üç ayda bir gelen güncellemelerden de yararlanamayacağı belirtilmişti.

Fakat şirket, yalnızca Galaxy S10 5G modelini üç aylık programdan çıkarmamıştı. Ancak SamMobile’ın haberine göre bugün bu durum sona eriyor. Samsung, dört modelden oluşan Galaxy S10 ailesinin artık tamamını güncelleme desteğinden mahrum bırakacak. Yalnızca bazı önemli güvenlik hatalarının düzeltilmesi için nadir de olsa destek verecek.

Cihaz şimdiye kadar üç büyük Android güncellemesi aldı

Samsung Galaxy S10 5G modeli yaklaşık dört yıl önce satışa sunuldu. Dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaşmayı başaran ve döneminin öne çıkan seçenekleri arasında yer alan model, şimdiye kadar üç büyük Android güncellemesi aldı. İlk üç yılında aylık bir şekilde güvenlik güncellemelerinden yararlanan cihaz, geçen yılın Nisan ayında itibaren ise üç ayda bir güncellemelerle desteklendi. Ancak şu anda cihazın serideki diğer modeller ile birlikte artık herhangi bir güvenlik güncellemesinden yararlanamayacağı öğrenildi.

Samsung’un bir dönem çok satan telefonu, 2019’da piyasaya sürüldüğü zaman Android 9.0 (Pie) işletim sistemiyle çalışıyordu. Cihaza gelen son büyük güncelleme ise Android 12 işletim sistemi ve One UI 4.1 kullanıcı arayüzü oldu. Şirket şu anda Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzü üzerinde çalışıyor. Öte yandan Android 13 tabanlı One UI 5.1’i de amiral gemisi akıllı telefonlarından sonra orta segment cihazlarına dağıtmaya devam ediyor.

Samsung Galaxy S10 5G özellikleri

Lansman döneminde o günün şartlarına teknik özellikleri ile herkesi şaşırtmayı başaran cihaz, şu anda elbette ki performans konusunda beklenileni ne yazık ki veremiyor. 6.7 inç Dinamik AMOLED panele sahip olan cihaz; 1440 x 3040 piksel çözünürlük kalitesi, Corning Gorilla Glass 6 cam koruma teknolojisi, HDR10+ desteği ve IP68 sertifikası sayesinde 30 dakika boyunca suya karşı direnç gösteriyor.

Global pazarda Exynos 9820 (8 nm), ABD’de ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 (7 nm) işlemciyle piyasaya çıkan cihaz, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 8 GB RAM kapasitesi sunuyor. 4.500 mAh pil kapasitesiyle güçlendirilen modelde 25 watt şarj desteği sağlanıyor.

Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna yer veren cihaz, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan 12 MP ana kamera, 2x optik yakınlaştırma destekli 12 MP telefoto lens ve 16 MP ultra geniş açılı lens taşıyor. Cihazın ön tarafında ise 10 MP selfie kamerası ve TOF 3D derinlik sensörü bulunuyor.