Samsung Galaxy F56 resmen tanıtıldı: Fiyat-performans canavarı mı?

Samsung'un yeni fiyat-performans telefonu Galaxy F16 resmen tanıtıldı.

Orta seviye telefon, şirketin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy M16'nın Hindistan pazarı için yeniden markalandırılmış sürümü olarak duyuruldu.

Exynos 1480 işlemcisine sahip olan cihaz, 50 MP ana kamera ve 45W şarjlı 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni telefonunu resmen tanıttı. Uzun süredir beklenen Galaxy F56 resmi olarak duyuruldu. Uygun fiyata maksimum performans sağlamaya odaklanan cihaz, “tanıdık tasarımıyla” dikkatleri üzerine çekti.

Samsung’un tanıttığı cihaz aslında tam olarak yeni bir telefon değil. Söz konusu model, Galaxy M56‘nın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olarak tanıtıldı. Fakat yine de cihazın yeni renklere sahip olduğu ve Hindistan halkına odaklandığı belirtildi.

Önceki nesle kıyasla görünümde önemli değişiklikler sunan cihaz, daha premium ve ince bir yapı karşımıza çıkarıyor. Biraz eski bir teknik yapıya sahip olsa da yine de oldukça yetenekli bir donanım ortaya koyan model, fiyatının hakkını fazlasıyla vermeye çalışıyor.

Samsung Galaxy F56 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED+ ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED+ ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1480

Samsung Exynos 1480 RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR5X RAM

8 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve NFC bağlantısı

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil

45W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı One UI 7.0 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 162 x 77,3 x 7,2 mm

162 x 77,3 x 7,2 mm Ağırlık: 180 gram

GSMArena’nın haberine göre cihazın kalbinde, Galaxy A55’te de kullanılan Exynos 1480 yonga seti yer alıyor. Buna 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor. “Eski” bir işlemci olmasına rağmen, bu kombinasyon hala iyi bir performans ortaya koyuyor ve günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor.

Samsung Galaxy F56 düz plastik kenarlara ve Gorilla Glass Victus Plus korumasına ev sahipliği yapıyor. Şirketin yeni cihazı Galaxy F55’ten belirgin şekilde daha ince bir tasarım sunuyor. Yalnızca 7,2 mm kalınlığında olan model, selefinin 7,8 mm kalınlığına kıyasla daha zarif bir görünüm sağlıyor.

2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik Super AMOLED+ ekran karşımıza çıkıyor. Cihaz ayrıca 12 MP selfie lensi, faz algılama otofokus (PDAF) ve optik sabitleme (OIS) ile desteklenen 50 MP ana sensörlü, 8 MP ultra geniş açılı ve özel 2 MP makro olmak üzere üç arka kamera içeren sağlam bir set sunuyor.

Samsung Galaxy F56 cihazında önceki nesille aynı kapasiteye sahip 5.000 mAh bataryada bir sürpriz yaşanmıyor. Kalınlığın azalması göz önüne alındığında bu yine de iyi bir başarı olarak kabul ediliyor. Şarj cihazının gücü 45W olarak belirtiliyor.

Cihaz işlemciyi iyi bir şekilde soğutmak için “en üst düzey akıllı telefon seviyesinde” bir buhar odası, 5G bağlantıları, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve NFC, MicroSD kartlarla depolama alanını genişletme ve One UI 7.0 arayüzüyle çalışan Android 15 işletim sistemi yer alıyor. Samsung bu model için altı büyük yazılım güncellemesi vadediyor.

Samsung Galaxy F56 fiyatı

Samsung’un yeni telefonu ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıktı. Cihazın Türkiye gibi diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz paylaşılmadı. Model şu anda 25.999 rupi (yaklaşık 12 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.