S Pen destekli Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi çıktı

Samsung bugün yeni ürünleri ile hayranları karşısına çıktı. Şirket, uzun bir süredir merakla beklenen Samsung Galaxy S23 FE modelini piyasaya tanıttığı etkinlikte, aynı zamanda yeni tablet serisini de duyurdu. Samsung Galaxy S9 FE serisi resmiyet kazandı.

Samsung’un yeni tabletleri Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus, öne çıkan teknik özellikleri itibariyle IP68 sertifikasıyla ana serinin birinci sınıf yapısını devralıyor. Fakat daha uygun bir fiyat sunmak için AMOLED paneli LCD ile değiştirmek gibi bazı kısıtlamalara gidiyor.

Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi özellikleri

Ekran: 10,4 inç (S9 FE) ve 12,4 inç (S9 FE Plus) LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: Açıklanmayan sekiz çekirdekli işlemci

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB (Plus)

Dahili depolama alanı: 128GB veya 256GB depolama

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 8 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş sensör (Artı)

Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 bağlantısı, IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarj desteğine sahip 8.000 mAh (S9 FE) ve 10.090 mAh (S9 FE Plus) pil

İşletim sistemi: Android 13

Samsung tarafından sunulan yeni tabletler birinci sınıf yapıya, ince ve zarif bir tasarıma sahip. Cihaz daha fazla üretkenlik için S Pen dijital kalem desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bununla birlikte ürün, suya ve toza karşı dayanıklılık vaat eden IP68 sertifikası içeriyor.

Samsung Galaxy S9 FE serisinde standart versiyon 165,8 x 254,3 x 6,5 milimetre ölçülerinde ve 524 gram ağırlığındayken Plus, 185,4 x 285,4 x 6,5 milimetre ve 628 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor. S9 FE’de 10,4 inç LCD ekran yer alırken, S9 FE Plus’ta ise 12,4 inç LCD ekrana yer veriliyor. Ayrıca her ikisi de 90 Hz yenileme hızını destekliyor.

Cihazın işlemcisi şimdilik açıklanmadı. Ancak sekiz çekirdekli bir işlemciyle donatıldığı belirtildi. İddialara göre seriye güç verecek olan çip, Samsung Galaxy A54 ve Galaxy M54’te de gördüğümüz Exynos 1380 olacak. Serinin standart modeli 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı ile 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunacak. Plus modeliyse 8 GB ve 12 GB RAM ile gelecek.

Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi tablet modelleri, fotoğrafçılık yönünden de kullanıcılara beklediklerini verecek. Kaliteli selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 12 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Serinin standart modelinde 8 MP arka kamera yer alırken, Plus seçeneğinde buna ek olarak bir de 8 MP geniş açılı sensör sunuluyor.

Yeni Samsung tabletlerinde standart model 8.000 mAh devasa pil kapasitesiyle geliyor. Plus seçeneği ise 10.090 mAh batarya taşıyor. Hızlı şarj desteği her iki model için 45 watt olarak belirtiliyor. Cihazların diğer özellikleri arasında WiFi 6, 5G bağlantı, Bluetooth 5.3 desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi fiyatı

Samsung’un yeni tabletleri dünya çapında gri, gümüş, mor ve yeşil renk seçenekleri ile satılacak. Fakat şimdilik cihazların satış fiyatı ne yazık ki açıklanmadı. Çok yakında şirketten bu konuda bir açıklama bekleniyor.