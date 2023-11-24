Samsung Galaxy A35 5G’nin 360° tasarımı sızdırıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında A serisi akıllı telefon ailesine yeni bir model dahil edecek. Merakla beklenen Samsung Galaxy A35 5G için geri sayım başlarken, MySmartPrice ve OnLeaks tarafıdnan gerçekleştirilen son sızıntı ile birlikte modelin yeni detayları gözler önüne serildi. Cihazın şık tasarımını gözler önüne seren görüntüler sızdırıldı.

Samsung’un büyük bir heyecanla beklenen yeni akıllı telefonu, kullanıcılar için sade ve şık bir tasarımın yanında, güçlü bir performans da sağlayacak. Orta segment pazarına hitap edecek cihaz, yuvarlatılmış köşeleri ve ince kenarlarıyla zarif bir görünüm ortaya koyuyor. Peki ya yeni Samsung modeli nasıl görünüyor? İşte ortaya çıkan son detaylar…

Samsung Galaxy A35 5G tasarımı ortaya çıktı

Sızdırılan görüntülerde cihaz, yuvarlatılmış köşeler ile hoş bir görünüm çiziyor. Bununla birlikte telefonda ince çerçeveler yer alıyor. Cihazın arka kısmı son derece tanıdık bir görünüme sahip olurken, sol üst köşede dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera setine ev sahipliği yapılıyor. Modern bir görünüm taşıyan telefon, sağ tarafta ise ses düğmeleri ve güç tuşunu barındırıyor.

Merakla beklenen telefon ön tarafta ise orta kısma yerleştirilmiş bir delik çentik içinde selfie kamerası sunacak. Bu sayede minimal bir tasarım anlayışını benimsediğini yeniden gözler önüne seren cihaz, iddialara göre 161,6 x 77,9 (çerçeveyle 78,5 mm) x 8,2 mm boyutlarında piyasaya sunulacak. Bu sayede kullanıcılar için elde tutulması kolay bir geniş ekran deneyimi sağlanacak.

Samsung Galaxy A35 5G, 6,6 inçlik düz bir ekranla gelecek. Bu yılın Mart ayında piyasaya çıkan Galaxy A34 5G’nin halefi olarak gelecek model, şimdiden dünya çapında kalabalık bir kitle tarafından bekleniyor. Fiyat-performans odaklı bir orta segment deneyimi sunacak telefonun yakında resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor.

Elbette ki tüm bu özellikler şimdilik Samsung tarafından resmen doğrulanmadı. Fikir sahibi olmanız açısından serinin bir önceki modeli olan Galaxy A34 5G’nin 6,6 inçlik 120 Hz Super AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 1080 çipi, 8 GB’a kadar RMA kapasitesi, 256 GB’a kadar dahili depolama alanı ve 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle geldiğini hatırlatmakta yarar var. Arka tarafta üçlü kamera setine sahip olan telefonun ön kısmında ise 13 MP’lık bir selfie kamerası yer almıştı.