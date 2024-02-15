Samsung Galaxy A04e için Android 14 (One UI 6) sürprizi

Samsung, Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.0 güncellemesini giriş seviyesi akıllı telefon modeli olan Galaxy A04 cihazına getirdi. Şirketin ilk olarak amiral gemisi telefonlarında kullanıcılara sunduğu güncelleme, geçtiğimiz aylarda bazı orta segment modellerde de yer almıştı. Şimdiyse Güney Koreli teknoloji devi sürpriz bir hamlede bulunarak temel seviye telefonuna bu yazılımı kazandırdı.

Samsung’un 2022 yılının sonlarında piyasaya sürdüğü giriş segment akıllı telefon modeli ilk raflara geldiğinde Android 12 işletim sistemini temel alan One UI 4.1 arayüzüyle çalışıyordu. Geçen yıl Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesine ulaşan cihaz, bu sene de kullanıcılarını memnun ederek yeni güncellemeye erken bir tarihte erişim sağlamaya başladı.

Samsung Galaxy A04e, Android 14 ve One UI 6.0 güncellemesi almaya başladı

SamMobile’ın haberine göre Samsung’un giriş seviye telefonu Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini almaya başladı. Gelen sürpriz güncelleme bildirimine göz atan kullanıcılar, A042FXXU6DXA3 sürümünde yeni yazılımı elde etti.

Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz şu anda başta Asya bölgesi olmak üzere şimdilik yalnızca birkaç pazarda güncellemeyi telefonlara dağıtmaya başladı. Fakat yine de güncellemenin kademeli bir şekilde dağıtıldığını, kısa süre içinde dünyanın her yerindeki Samsung Galaxy A04e kullanıcılarının Android 14 (One UI 6) yazılımına ulaşacağını belirtmekte yarar var.

Eğer henüz güncelleme için bir bildirim almadıysanız bunu manuel olarak da kontrol etmeniz mümkün. Bunun için cihazın Ayarlar sayfasına girip Cihaz > Yazılım Güncelleme ekranına gelmeniz ve yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

Son olarak Samsung Galaxy A04e kullanıcıları için önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi ile çalışmaya başlayan başlangıç seviyesi akıllı telefon modeli, muhtemelen Android 14 tabanlı One UI 6 ile son büyük güncellemesine ulaşacak. Tahminlere göre cihaz, gelecek yılki Android 15 ve One UI 7 güncellemelerini alamayacak.

Samsung Galaxy A04e özellikleri