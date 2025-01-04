Samsung buzdolabı üzerinden doğrudan yiyecek sipariş etmenize izin verecek

CES 2025 için geri sayıma geçilirken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung da yeni ürün ve hizmetlerini karşımıza çıkarmaya başladı.

Şirket, mutfaktan ayrılmadan doğrudan buzdolabı kapı paneli üzerinden yiyecek sipariş etmenize imkan tanıyacak.

Samsung bu yenilikçi çözüm için Instacart ile ortak çalışacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ev deneyimini dönüştürmeyi vaat eden sıra dışı bir yenilik ile karşımıza çıktı. Şirket artık dokunmatik ekranlarla donatılmış yeni buzdolapları sayesinde mutfağınızda eksik olarak yiyecekleri doğrudan buzdolabının kapı panelinden satın almanıza izin verecek.

Mutfağınızdan çıkmadan buzdolabınızdaki eksikleri gidermenize imkan sağlayacak olan bu özellik şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu. Merakla beklenen bu ilginç yenilik, 9 inç AI Home ya da 32 inç AI Family Hub+ teknolojilerine sahip modellerde mevcut olacak. Samsung’un bu teknolojisi ilk kez resmi olarak CES 2025‘te sunulacak.

Teslimat hizmeti Instacart ile uzun vadeli bir ortaklık sayesinde, Samsung buzdolaplarının Kuzey Amerikalı kullanıcıları mutfaklarından çıkmadan yiyecek siparişi verebilecek. Bu özellik, akıcı ve sezgisel bir deneyim sunmak için Samsung’un Instacart’ın gelişmiş ürün eşleştirme API’si ile entegre AI Vision Inside teknolojisinden yararlanacak.

Samsung mutfaktan çıkmadan işlevlerinizi kolaylaştıracak

Samsung, yeni özelliği bu yılın sonlarında bir yazılım güncellemesiyle uygulamayı planlıyor. AI Family Hub+ serisindeki mevcut modellere sahip olan kullanıcılar da bu özellikten faydalanabilecek. Dikkat çeken bu özellik, halihazırda kullanımda olan cihazlara yeni özellikler eklemeyi amaçlayan Samsung’un Smart Forward programının bir parçası olarak karşımıza çıkacak.

Samsung’un yeni buzdolapları, bağlantı özelliklerine ek olarak soğutmayı optimize edilmiş bir şekilde yönetmek için kullanılan, yüksek verimli Inverter kompresörü Peltier modülüyle birleştiren AI Hybrid Cooling soğutma sistemine sahip olacak.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre büyük market alışverişleri gibi talebin arttığı zamanlarda, her iki sistem de sabit bir sıcaklık sağlamak için birlikte çalışacak. Günlük kullanımda yalnızca kompresör devreye girerek enerji tüketimini önemli ölçüde azaltılmış olacak.

Heyecan uyandıran bu teknoloji aynı zamanda buzdolabının iç durumunu izlemek, sıcaklık değişimlerini tahmin etmek ve soğutmayı otomatik olarak ayarlamak için yapay zeka algoritmaları kullanacak. Hibrit Precise Cooling adı verilen bu sistem, sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak et ve balık gibi çabuk bozulan gıdaların tazeliğini geleneksel sistemlere göre 1,4 kata kadar uzatmaya yardımcı olacak.

Yeni Samsung buzdolapları ayrıca depolama için daha fazla alan sağlayan Peltier modülü tarafından optimize edilen iç tasarım sayesinde 900 litrelik etkileyici bir kapasiteye sahip olacak. Buna 60 mm daha derin raflar ve geleneksel modellere göre 24 adet daha fazla olmak üzere 240 içecek kutusunu alabilen yüzde 13,8 daha geniş bir yükleme alanı da dahil olacak.

Bu sıra dışı teknoloji Samsung tarafından CES 2025 fuarında resmi olarak tanıtılacak. Şirket ayrıca etkinlikte yeni yapay zeka ürünlerini de sergileyecek.