Samsung akıllı kolye ve küpeler üzerinde çalışıyor

Samsung akıllı küpe ve kolye gibi ürünler üzerinde çalışıyor.

Yeni giyilebilir cihazlar, yapay zeka destekli özelliklerle donatılacak.

Bu iki aksesuarın temel görevi, Galaxy telefon deneyimini daha üst seviyeye taşımak olarak belirtiliyor.

Samsung çok yakında giyilebilir teknoloji pazarına yeni ürünler kazandırmayı planlıyor. Son zamanlarda akıllı yüzük modeli Galaxy Ring ile bu segmentte dikkat toplayan marka, şimdi eli bir doz daha artırarak akıllı küpe ve kolyeler üzerinde çalışıyor.

Fakat bu noktada önemli bir hatırlatmakta yapmakta fayda var. Akıllı aksesuarların tek başına bir cihaz olması pek de mümkün bir durum değil. CNN’e göre söz konusu cihazların temel amacı, Samsung Galaxy akıllı telefon cihazlarını tamamlamak olarak biliniyor.

Samsung’un yeni cihazları neler sunacak?

OpenAI’nin ChatGPT’si ve Google’ın Gemini’si gibi yapay zeka hizmetleri son dönemlerde zirvelere ulaştı. Tüm bunlar basit birer metin komutlarının ötesine geçerek soluğu üst noktalara taşıdı.

Bu nedenle büyük teknoloji şirketlerinin bunları çığır açan aksesuarlara entegre etmesi pek de şaşırtıcı bir unsur değil. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk akıllı küpeleri ve akıllı kolyesi için şimdiden kollarını sıvadı.

Samsung Mobil Cihazlar Bölümü Operasyon Direktörü Won-Joon Choi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Elinizde taşımak zorunda kalmayacağınız “giyilebilir” bir cihaz olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani vücudunuza takabileceğiniz bir şey olabilir. Mesela gözlük, küpe, saat, yüzük ve bazen de bir kolye… Şu anda akıllı gözlükler üzerinde aktif olarak çalışıyoruz, ancak bazı insanlar görünümlerini bozacağı için cihazları yüzlerinde taşımak istemiyor. Bu yüzden diğer akıllı aksesuarları da araştırıyoruz.”

Bildiğimiz kadarıyla Samsung, akıllı takılar için çeşitli seçenekleri aktif olarak değerlendiriyor. Fakat bu cihazların satışa sunulacağının henüz bir garantisi yok. Sonuçta şirket, yeni teknolojileri piyasaya sürmeden sık sık deneyip test ediyor.

Won-jun Choi’nin vurguladığı üzere her halükarda tek başına bir üründen bahsetmiyoruz. Yani az önce de söylediğimiz gibi, akıllı aksesuarların asıl görevi akıllı telefonu tamamlamaktır. Söz konusu yeni ürünler de bu misyonla karşımıza çıkacak.

Samsung aslında akıllı mücevherler üzerinde çalışan ilk şirket değil. Örneğin 2024 yazında Friend adlı girişim, tam teşekküllü bir dijital asistan görevi gören yapay zeka destekli bir kolye tanıttı. Fakat cihaz henüz satışa sunulmadı ve resmi lansmanı bu yılın üçüncü çeyreğine, yani Temmuz-Eylül aylarına ertelendi.