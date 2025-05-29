Sabancı Üniversitesi’nden girişimcilere tam destek: SUCool yeni dönemini başlattı

- Sabancı Üniversitesi girişimcilere destek vermeye devam ediyor.
- SUCool Ön Kuluçka Programı 2025 dönemine 38 girişimle adım attı.
Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Merkezi SUCool, erken aşama girişimcileri desteklemek amacıyla yürüttüğü Ön Kuluçka Programı ile karşımıza çıktı. 2025-1 dönemine 38 girişim ekibi ve 25’in üzerinde girişimci adayı ile başladı.
Yeni dönem girişimcileri, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen oryantasyon buluşmasında bir araya geldi. Girişimciler, önümüzdeki üç ay boyunca kapsamlı eğitimler, uluslararası mentorluk görüşmeleri, prototipleme olanakları ve yatırımcı hazırlık süreçlerinden faydalanacak.
Kadın girişimcilere destek artırılıyor
Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Merkezi SUCool, seçilen girişimlerin yüzde 40’ının kadın kurucu ortaklı olduğunu vurguluyor. Öte yandan bu projelerin yapay zeka, sağlık teknolojileri, çevreci malzeme üretimi ve enerji verimliliği gibi alanlarda yoğunlaştığı aktarılıyor.
İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Aydın, İzmir, Kocaeli gibi şehirlerin yanı sıra ABD’nin Houston ve New York gibi önemli girişimcilik merkezlerinde yaşayan girişimciler de hibrit yürütülecek programa dahil oldu.
Programın tanışma ve oryantasyon buluşmasında Sabancı Üniversitesi Startup Programları Lideri Naci Kahraman’ın açılış konuşmasının ardından Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş. Girişimcilik ve İş Geliştirme Müdürü Evren Değerlier, “Girişimcinin Yolculuğu” başlıklı sunumunda bir girişimcinin karşılaşacağı zorluklar ve dönüm noktalarına dair içgörülerini aktardı.
Global ölçekte rekabet edebilecek projeler üretiliyor
Sabancı Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Direktörü ve Inovent A.Ş. CEO’su Ziya Alpay, SUCool’un yalnızca bir program değil, aynı zamanda kapsayıcı bir inovasyon topluluğu olduğunu vurguladı:
“2006’dan bu yana Inovent çatısı altında ve 2013’ten itibaren SUCool ile girişimcilik ekosisteminde kazandığımız deneyimle biliyoruz ki bugün erken aşamada desteklediğimiz girişimler, yarının küresel başarı hikâyelerine dönüşebilir. SUCool olarak, her adımda girişimcilerimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yetkinliklerle donatılmasına öncülük ediyoruz.”
Bu dönem SUCool’un en dikkat çekici yeniliklerinden biri, ABD merkezli The Venture Mentoring Team (VMT) ile başlatılan iş birliği. MIT ve Harvard modellerinden esinlenilerek oluşturulan bu yapı sayesinde, girişimler Boston, Silikon Vadisi ve New York gibi merkezlerden deneyimli mentorlarla eşleşiyor.
Katılımcılar 8 hafta sürecek hibrit eğitim oturumlarıyla problem tanımı, müşteri geliştirme, MVP oluşturma, yatırımcı sunumu gibi konularda çalışacak. SUCool Ön Kuluçka Programı’nda yer alan girişimler, her eğitimde girişimcilik ekosisteminden bir profesyoneli misafir konuşmacı olarak görecek.
Program boyunca her Salı günü düzenlenen yüz yüze buluşmalar sayesinde girişimcilere, profesyonel çalışmaların yanı sıra, Sabancı Üniversitesi göl kenarında yürüyüş molaları, buluşmalar ve çeşitli spor etkinlikleri gibi aktivitelerle bir girişimci kulübü atmosferi sağlanıyor.
Yatırımcılar için 900 bin TL’lik fırsat
Programı tamamlayan girişimler, Sabancı Üniversitesi Çekirdek Yatırım Fonu tarafından değerlendirilmenin yanı sıra Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş.’nin BiGG3INN adıyla resmi uygulayıcı kuruluşu olduğu TÜBİTAK BiGG 2025-2 çağrısına yönlendirilecek.
BiGG desteğini kazanan ekipler, TÜBİTAK BiGG fonuna verecekleri yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım almaya hak kazanacak.
Öne çıkan girişimler hangileri?
SUCool Ön Kuluçka Programı’na seçilen girişimler belli oldu. Öne çıkan girişimlerin hangileri olduğuna aşağıdaki listeden hızlıca göz atmak mümkün.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için ise Sabancı Üniversitesi’nin internet sitesini ziyaret etmenizde fayda var.
- 10Fold: 10Fold, bireylerin ve kurumların üretkenliğini 10 kata kadar artırmayı hedefleyen, otonom yapay zeka destekli uygulamalar geliştiren yenilikçi bir teknolojik girişimdir.
- 88Miles: Sanal gerçeklik teknolojisiyle oluşturulan bu dijital sanat galerisi, kullanıcıların fiziksel sınırları aşarak sanatla etkileşim kurmalarını sağlıyor. 88VR Art Center, hem çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor hem de sanatçılara eserlerini üç boyutlu ortamda sergileme imkânı sunuyor. Ziyaretçiler, VR gözlükleriyle dünyaca ünlü sergileri ve sanatçı işlerini etkileşimli bir biçimde keşfedebiliyor.
- Agripoli: Tarımsal atıklardan çevre dostu biyoplastik granül hammadde üreten sürdürülebilirlik odaklı malzeme teknolojisi girişimidir.
- Airvision: Gözün ön segmentiyle göz, sistemik ve mental hastalıkları erken tespit eden derin teknoloji karar destek sistemidir.
- Callistack: Callistack, sesli yapay zeka asistanları geliştiren ajanslara yönelik, hızlı demo oluşturma ve kolay ödeme altyapısı sağlayan bir yönetim platformudur.
- Chargify: Elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve güneş panellerini tek bir bulut tabanlı platformda yapay zekâ destekli olarak entegre şekilde yöneten, operasyonel verimliliği artıran ve maliyetleri azaltan bir SaaS çözümüdür.
- HYVO: Hidrojeni temiz bir yakıt olarak kullanarak şebekeden bağımsız ve sürdürülebilir DC elektrik enerjisi üreten bir enerji teknolojisi girişimidir.
- Journy: Journy, haftalık günlük tutma, senkronize edilmiş günlük ve tekrarlayan hedef takibi ve medya geçmişini kullanımı kolay bir takvim arayüzünde birleştiren kişisel farkındalık odaklı ve yapay zeka destekli bir mobil uygulamadır.
- Loraguard: LoRaGuard, yangın ve deprem gibi krizlerde operasyon birimlerince bilgi akışını sürdüren, kırsal alanlarda grup içi iletişimi kesintisiz sürdüren akıllı bir haberleşme ağı ve acil durum yönetim platformudur.
- Oyunmu: OyunMu, yalnızlık hissini azaltan, sosyal bağları güçlendiren ve bireylerin iletişim becerilerini oyunlarla geliştiren bir mental sağlık uygulamasıdır.
- Qualitas: Denetçileri ürünlerle buluşturan; uzmanlık ile ihtiyaç arasında hızlı, güvenilir ve etkili bir köprü kuran bir platformdur.
- Trizmatik: TRIZmatik Yapay Zeka Çözümleri, TRIZ ile yaratıcı yapay zekayı birleştirerek, ürün geliştirme, imalat süreçleri, endüstriyel Ar-Ge ve inovasyona dönük çözümler sunmayı ve birlikte çalıştığı şirketlerin yerel, ulusal ve küresel rekabetçiliğini bu yolla yükseltmeyi hedefleyen bir teknoloji girişimidir.
- Tyr: Avukatlar için özel olarak tasarlanmış, kapsamlı hukuki araştırmalar yapabilen, hukuki belgeler taslağı oluşturabilen ve risk değerlendirmeleri gerçekleştirebilen yapay zeka destekli hukuki asistan.
- Vynls: Müzik paylaşımını duygusal ve anlamlı bir jest haline getiren bir platformdur; kullanıcıların her şarkıyı kişisel anılarıyla eşleştirmesini ve bunu benzersiz bir dijital unboxing deneyimiyle sunmasını sağlar.