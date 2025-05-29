Sabancı Üniversitesi’nden girişimcilere tam destek: SUCool yeni dönemini başlattı

Sabancı Üniversitesi girişimcilere destek vermeye devam ediyor.

SUCool Ön Kuluçka Programı 2025 dönemine 38 girişimle adım attı.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Merkezi SUCool, erken aşama girişimcileri desteklemek amacıyla yürüttüğü Ön Kuluçka Programı ile karşımıza çıktı. 2025-1 dönemine 38 girişim ekibi ve 25’in üzerinde girişimci adayı ile başladı.

Yeni dönem girişimcileri, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen oryantasyon buluşmasında bir araya geldi. Girişimciler, önümüzdeki üç ay boyunca kapsamlı eğitimler, uluslararası mentorluk görüşmeleri, prototipleme olanakları ve yatırımcı hazırlık süreçlerinden faydalanacak.

Kadın girişimcilere destek artırılıyor

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Merkezi SUCool, seçilen girişimlerin yüzde 40’ının kadın kurucu ortaklı olduğunu vurguluyor. Öte yandan bu projelerin yapay zeka, sağlık teknolojileri, çevreci malzeme üretimi ve enerji verimliliği gibi alanlarda yoğunlaştığı aktarılıyor.

İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Aydın, İzmir, Kocaeli gibi şehirlerin yanı sıra ABD’nin Houston ve New York gibi önemli girişimcilik merkezlerinde yaşayan girişimciler de hibrit yürütülecek programa dahil oldu.

Programın tanışma ve oryantasyon buluşmasında Sabancı Üniversitesi Startup Programları Lideri Naci Kahraman’ın açılış konuşmasının ardından Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş. Girişimcilik ve İş Geliştirme Müdürü Evren Değerlier, “Girişimcinin Yolculuğu” başlıklı sunumunda bir girişimcinin karşılaşacağı zorluklar ve dönüm noktalarına dair içgörülerini aktardı.

Global ölçekte rekabet edebilecek projeler üretiliyor

Sabancı Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Direktörü ve Inovent A.Ş. CEO’su Ziya Alpay, SUCool’un yalnızca bir program değil, aynı zamanda kapsayıcı bir inovasyon topluluğu olduğunu vurguladı:

“2006’dan bu yana Inovent çatısı altında ve 2013’ten itibaren SUCool ile girişimcilik ekosisteminde kazandığımız deneyimle biliyoruz ki bugün erken aşamada desteklediğimiz girişimler, yarının küresel başarı hikâyelerine dönüşebilir. SUCool olarak, her adımda girişimcilerimizin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek yetkinliklerle donatılmasına öncülük ediyoruz.”

Bu dönem SUCool’un en dikkat çekici yeniliklerinden biri, ABD merkezli The Venture Mentoring Team (VMT) ile başlatılan iş birliği. MIT ve Harvard modellerinden esinlenilerek oluşturulan bu yapı sayesinde, girişimler Boston, Silikon Vadisi ve New York gibi merkezlerden deneyimli mentorlarla eşleşiyor.

Katılımcılar 8 hafta sürecek hibrit eğitim oturumlarıyla problem tanımı, müşteri geliştirme, MVP oluşturma, yatırımcı sunumu gibi konularda çalışacak. SUCool Ön Kuluçka Programı’nda yer alan girişimler, her eğitimde girişimcilik ekosisteminden bir profesyoneli misafir konuşmacı olarak görecek.

Program boyunca her Salı günü düzenlenen yüz yüze buluşmalar sayesinde girişimcilere, profesyonel çalışmaların yanı sıra, Sabancı Üniversitesi göl kenarında yürüyüş molaları, buluşmalar ve çeşitli spor etkinlikleri gibi aktivitelerle bir girişimci kulübü atmosferi sağlanıyor.

Yatırımcılar için 900 bin TL’lik fırsat

Programı tamamlayan girişimler, Sabancı Üniversitesi Çekirdek Yatırım Fonu tarafından değerlendirilmenin yanı sıra Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş.’nin BiGG3INN adıyla resmi uygulayıcı kuruluşu olduğu TÜBİTAK BiGG 2025-2 çağrısına yönlendirilecek.

BiGG desteğini kazanan ekipler, TÜBİTAK BiGG fonuna verecekleri yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin TL yatırım almaya hak kazanacak.

Öne çıkan girişimler hangileri?

SUCool Ön Kuluçka Programı’na seçilen girişimler belli oldu. Öne çıkan girişimlerin hangileri olduğuna aşağıdaki listeden hızlıca göz atmak mümkün.

Daha detaylı bilgiye ulaşmak için ise Sabancı Üniversitesi’nin internet sitesini ziyaret etmenizde fayda var.