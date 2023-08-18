Rusya, Apple iPhone rakibi akıllı telefonunu tanıttı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Haziran ayında Apple cihazlarının Amerika Birleşik Devletleri istihbarat teşkilatları tarafından casusluk operasyonları yürütmek adına kullanıldığına dair yaptığı açıklamanın hemen ardından, Kremlin yönetimi devlet görevlilerine iPhone ve Mac dahil bütün Apple ürünlerini kullanmayı yasakladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzasıyla yürürlüğe giren söz konusu karara, Ticaret Bakanlığı ile Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı da dahil olmak üzere ülkedeki tüm devlet kurumlarının uymasına karar verildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Apple cihazlarının yerini doldurmak için harekete geçen Rusya merkezli teknoloji şirketi Rosa, “R-Phone” adını taşıyan akıllı telefonunu gözler önüne serdi.

R-Phone telefon, Android ve iOS karışımı bir yazılım ile çalışıyor

Rusya’daki Sosyal Ağlar ve Mesajlaşma Programları Profesyonel Kullanıcıları Derneği başkanı Vladimir Zykov, R-Phone cihazının fotoğraf ve videolarını resmi Telegram hesapları üzerinden paylaştı. Gerek ekranı ve çerçevesi gerekse de genel tasarım hatları ile piyasadaki üst düzey Android akıllı telefonlara benzerlik gösteren cihaz, arka tarafında bir üçlü kameraya ev sahipliği yapıyor.

Vladimir Zykov’a göre 6,7 inç büyüklüğünde devasa sayılabilecek bir ekrana sahip olan mobil cihaz, günümüzde akıllı telefonlarda standart haline gelen teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Bir adet USB Type-C portu ile birlikte çift SIM kart yuvasına sahip olan cep telefonu, güvenlik konusunda da kullanıcılarına parmak izi ile kilit açma yöntemini sunuyor.

Rusya’nın Eski Dijital Kalkınma Bakanı Leonid Reiman’ın sahibi olduğu Rosa şirketi tarafından geliştirilen R-Phone, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile vitrine çıkacak. Öte tarafta akıllı telefonda tahmin edilenin aksine Android işletim sistemi bulunmuyor. Bunun yerine cihaz Rosa Mobile adı verilen bir yazılım üzerinde çalışıyor.

IGeekPhone sitesinin haberine göre Vladimir Zykov, Rosa Mobile işletim sisteminin Android ve iOS karışımı bir yazılım olarak tasarlandığı bilgisini paylaştı. Akıllı telefonun Android uygulamalarını da tam uyumlu bir şekilde çalıştırabileceğini sözlerine ekleyen Zykov, R-Phone’un Moskova’nın Zelenograd şehrinde üretileceğini, fakat bütün parçalarının Rusya’da geliştirilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Üzerine “Made in Russia” yazacak

R-Phone cihazının “Made in Russia” etiketiyle piyasaya çıkacağını vurgulayan Vladimir Zykov, akıllı telefonun ilk etapta Rusya’daki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kullanıcıların hizmetine sunulacağını aktardı. Cihazın ülke çapında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda da bilgiler veren Zykov, önümüzdeki yıl satışa çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

Son olarak R-Phone’un fiyatı da şimdiden belli oldu. Gelen bilgiler göre akıllı telefon 40 bin Ruble yani yaklaşık olarak 425 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.