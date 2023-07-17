Rusya devlet çalışanları için Apple ürünleri yasaklandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple günümüzde yalnızca bireysel tüketiciler ve kurumsal şirketler tarafından değil, üst düzey devlet birimleri tarafından da işlevsel bir şekilde kullanılabilecek çeşitli ürünlere ev sahipliği yapıyor. Ancak Financial Times’ın haberine göre Rusya yetkilileri, Apple ürünlerinin binlerce devlet çalışanı tarafından resmi mercilerde kullanılmasını yasaklamaya başladı. Bugün itibariyle ülkenin Ticaret Bakanlığı, iPhone’ların herhangi bir iş amacıyla kullanımına tam bir yasak getirecek.

Elbette ki bu yeni karar yalnızca Ticaret Bakanlığı’nı etkilemiyor. Rusya Telekomünikasyon ve Kitle İletişim Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer tüm devlet kurumlarının da söz konusu yasağa uyacağı ifade ediliyor. Bu durumdan sadece iPhone cihazlarının değil, Mac bilgisayarlar da dahil olmak üzere tüm Apple ürünlerinin etkileneceği aktarılıyor. Fakat bazı durumlarda personellerin iş yazışmalarını yönetmen adına kullanılmadıkları sürece bu cihazları kişisel uğraşları için kullanmaya devam edebilecekleri söyleniyor.

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya karşı işgal başlatmasından bu yana ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile de gerilimli bir ilişkiye sahip. Bu işgale yanıt olarak pek çok Batılı şirket gibi Apple da bazı yaptırımlar uygulamaya karar verdi ve Rusya’da Apple Pay’e olan erişimi sonlandırdı. Ardından da ürünlerinin ülkedeki satışlarını tamamen durdurma kararı aldı.

Rusya, Apple ürünlerinin ABD istihbaratı tarafından takip edildiğini savunuyor

Rusya’nın uygulamış olduğu bu kısıtlayıcı tedbirin kabulü, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin Haziran ayında Apple cihazlarının Amerika Birleşik Devletleri istihbarat teşkilatları tarafından casusluk operasyonları yürütmek adına kullanıldığına dair yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi. Federal Güvenlik Servisi, NATO ülkelerindeki Rus diplomatik misyonlarında kullanılanlar da dahil olmak üzere binlerce iPhone’a takip yazılımı bulaştığını öne sürüyor.

Rusya söz konusu iddiaları somut kanıtlar sunmadan ileri sürdü ve aynı zamanda Apple’ın ajanlara geniş bir izleme aracı yelpazesi sağlayarak ABD gizli servisleri ile aktif bir şekilde iş birliği içerisinde olduğunu iddia etti. Apple sözcüleri ise ürünlerine bir arka kapı oluşturmak için hiçbir hükümetle çalışmadığını söyleyerek tüm bu söylentileri yalanladı.

Rusya yönetimi tarafından Apple ürünlerine karşı gerçekleştirilen bu hamle, Rus hükümetinin yabancı teknolojiye bağımlılığını azaltma yönündeki artan arzusunu da gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Rus lider Vladimir Putin, geçen sene kritik bilgi altyapısında yer alan kurumların 2025 yılına kadar yerli yazılımlara geçmelerini emreden bir kararname imzalamış ve bu tavrının ilk somut örneğini göstermişti.