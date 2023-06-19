Rekabet Kurumu, Google’a soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, Google hakkında 4054 sayılı Kanun’un ihlali iddiası ile bir soruşturma başlattığını açıkladı. Kurumdan gelen açıklamaya göre Google’ın 6. maddeyi ihlal ettiği öne sürüldü.

Teknoloji devi Google, dünya çapında hizmet veren en popüler arama motorlarından bir tanesi olarak biliniyor. Öte yandan şirket, bir dizi dijital ürün ve hizmete de ev sahipliği yapıyor. Rekabet Kurumu tarafından başlatılan inceleme, Google’ın bu pazardaki hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığını ve piyasadaki rekabete zarar verip vermediğini değerlendirecek.

Rekabet Kurumu, Google hakkında açıklama yaptı

Rekabet Kurumu, Google’ın 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğini öne sürerken; söz konusu madde, “hakim durumda olan bir işletmenin, rakipleriyle rekabeti engelleyici, bozucu veya sınırlayıcı bir davranışta bulunmasını” yasaklıyor. Başlatılan soruşturma, bu iddianın doğruluğunu araştıracak ve şirketin faaliyetlerinin rekabeti ihlal edip etmediğini belirlemeyi hedefleyecek.

Rekabet Kurumu, soruşturma sürecinde Google şirketinin pazar payı, rakip firmalar ile olan ilişkisi, rekabetçi uygulamaları ve müşterilere olan etkisi gibi faktörleri dikkate alacak. Gerçekleştirilen soruşturmanın nihayetinde Google’ın 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği tespit edilirse, şirket hakkında cezai yaptırımlar uygulanacak.

Şimdilik Google’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Rekabet Kurumu’nun kararla ilgili paylaştığı metin ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-23/432-M sayı ile karar verdi.”

4054 sayılı Kanun ne diyor?

“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır: