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    Redmi Note 14 serisi Türkiye’ye geliyor: İşte o tarih

    Üst düzey özelliklerle karşımıza çıkan Redmi Note 14 serisi akıllı telefon modelleri nihayet Türkiye pazarında satışa çıkıyor.
    Güncelleme:
    Redmi Note 14
    Görsel: Redmi
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    • Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesi için Türkiye'de geri sayım başladı.
    • Performans canavarı özellikler sunan modellerin 21 Ocak tarihinde ülkemizde satışa çıkacağı duyuruldu.
    • Lansmana özel Xiaomi Türkiye, yüzde 5'lik bir hediye kuponu sunuyor.

    Geçtiğimiz aylarda Çin pazarında duyurulan Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesi nihayet Türkiye pazarına geliyor. Geçen hafta global pazar için müjdesi verilen cihazın şimdi ülkemize ne zaman giriş yapacağı ilk ağızdan doğrulandı.

    Performans canavarı özellikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Redmi Note 14 modelleri için geri sayım başladı. Cihazın 4G bağlantı desteğine sahip olan iki sürümü yakında Türkiye’de raflarda boy göstermeye başlayacak. Bu iki model, Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G olarak karşımıza çıkacak. İşte cihazların çıkış tarihleri, teknik özellikleri ve merak edilen tüm ayrıntıları…

    Redmi Note 14 serisi ne zaman Türkiye pazarına gelecek?

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün performans canavarı yeni telefonları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, resmi internet sitesinde açmış olduğu sayfada, Redmi Note 14 serisinin 21 Ocak tarihinde Türkiye pazarında satışa çıkacağını duyurdu.

    “AI gücüyle ikonik kareler” sloganıyla karşımıza çıkan şirket, 21 Ocak’ta yeni modellerini ülkemizde ön siparişe açacak. Bununla birlikte Xiaomi sınırlı süre için geçerli bir teklifte bulunuyor. mi.com üzerinden cihazı satın alan kullanıcılara yüzde 5 oranında indirim sağlanacağı ifade ediliyor.

    Redmi Note 14
    Görsel: Redmi

    Redmi Note 14 4G teknik özellikleri

    • Ekran: 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekran, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens, 2MP derinlik sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens
    • Batarya kapasitesi: 33W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü
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    Redmi Note 14 Pro 4G teknik özellikleri

    • Ekran: 2400 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED kavisli ekran, 1.800 nit’e kadar parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass Victus 2
    • İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultra
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1,6), 8 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 120°) ve 2 MP makro lens
    • Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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