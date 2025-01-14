Redmi Note 14 serisi Türkiye’ye geliyor: İşte o tarih

Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesi için Türkiye'de geri sayım başladı.

Performans canavarı özellikler sunan modellerin 21 Ocak tarihinde ülkemizde satışa çıkacağı duyuruldu.

Lansmana özel Xiaomi Türkiye, yüzde 5'lik bir hediye kuponu sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda Çin pazarında duyurulan Redmi Note 14 serisi akıllı telefon ailesi nihayet Türkiye pazarına geliyor. Geçen hafta global pazar için müjdesi verilen cihazın şimdi ülkemize ne zaman giriş yapacağı ilk ağızdan doğrulandı.

Performans canavarı özellikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Redmi Note 14 modelleri için geri sayım başladı. Cihazın 4G bağlantı desteğine sahip olan iki sürümü yakında Türkiye’de raflarda boy göstermeye başlayacak. Bu iki model, Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G olarak karşımıza çıkacak. İşte cihazların çıkış tarihleri, teknik özellikleri ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Redmi Note 14 serisi ne zaman Türkiye pazarına gelecek?

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün performans canavarı yeni telefonları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, resmi internet sitesinde açmış olduğu sayfada, Redmi Note 14 serisinin 21 Ocak tarihinde Türkiye pazarında satışa çıkacağını duyurdu.

“AI gücüyle ikonik kareler” sloganıyla karşımıza çıkan şirket, 21 Ocak’ta yeni modellerini ülkemizde ön siparişe açacak. Bununla birlikte Xiaomi sınırlı süre için geçerli bir teklifte bulunuyor. mi.com üzerinden cihazı satın alan kullanıcılara yüzde 5 oranında indirim sağlanacağı ifade ediliyor.

Redmi Note 14 4G teknik özellikleri

Ekran: 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekran, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekran, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens, 2MP derinlik sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens

108 MP sensörlü ana lens, 2MP derinlik sensörü ve 2 MP sensörlü makro lens Batarya kapasitesi: 33W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

33W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

Redmi Note 14 Pro 4G teknik özellikleri